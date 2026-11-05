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Nam nghệ sĩ SN 1969 là "vua hài kịch" rời Mỹ khi ở đỉnh cao, về Việt Nam cống hiến được phong NSƯT

| | Lifestyle

Ở tuổi U60, nam NSƯT đang có cuộc sống an yên bên mẹ ruột và vẫn cống hiến cho nghệ thuật.

Võ Nguyễn Hoài Linh sinh năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, là con trai trưởng trong gia đình có sáu anh chị em, quê gốc Quảng Nam. Gia đình từng định hướng anh theo ngành sư phạm nhưng Hoài Linh lại bén duyên với nghệ thuật. Trước khi trở thành diễn viên hài, anh từng là một vũ công chuyên nghiệp.

Nam nghệ sĩ SN 1969 là "vua hài kịch" rời Mỹ khi ở đỉnh cao, về Việt Nam cống hiến được phong NSƯT - Ảnh 2.

Năm 1991, tại Nha Trang, Hoài Linh có cơ hội diễn tấu hài cùng diễn viên Thành Lộc. Đây được xem là một trong những bước ngoặt đầu tiên đưa anh đến với con đường nghệ thuật hài kịch.

Cuối năm 1993, Hoài Linh cùng gia đình sang Mỹ định cư. Tại hải ngoại, anh nhanh chóng được khán giả chú ý nhờ lối diễn hài duyên dáng, khả năng giả giọng cả ba miền Bắc - Trung - Nam và những vai giả gái đặc sắc.

Thời gian đầu, Hoài Linh gây tiếng vang khi kết hợp với danh hài Vân Sơn. Sau đó, anh tìm được người bạn diễn ăn ý là Chí Tài. Cặp đôi Hoài Linh - Chí Tài trở thành một trong những bộ đôi hài được yêu thích trên các sân khấu hải ngoại, gắn bó với khán giả kiều bào trong nhiều năm.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao tại Mỹ, Hoài Linh quyết định chuyển hướng hoạt động về Việt Nam từ những năm 2000. Tại quê nhà, anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của làng giải trí, hoạt động sôi nổi ở cả sân khấu, điện ảnh và truyền hình.

Nam nghệ sĩ gắn bó với sân khấu kịch Nụ Cười Mới, tham gia nhiều bộ phim chiếu Tết và trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình ăn khách như: Ơn giời! Cậu đây rồi, Gương mặt thân quen... Với sức ảnh hưởng và khả năng diễn xuất, anh được khán giả gọi bằng nhiều biệt danh như "vua hài kịch", "vua hài miền Nam".

Nam nghệ sĩ SN 1969 là "vua hài kịch" rời Mỹ khi ở đỉnh cao, về Việt Nam cống hiến được phong NSƯT - Ảnh 3.

Hoài Linh được phong Nghệ sĩ Ưu tú nam 2015.

Cuối năm 2015, Hoài Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Anh là nghệ sĩ đầu tiên hoạt động ở hải ngoại trở về nước và được trao tặng danh hiệu cao quý này, ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật.

Sau nhiều năm hoạt động sôi nổi, cuộc sống và sự nghiệp của Hoài Linh trải qua biến cố vào năm 2021 khi anh vướng ồn ào liên quan đến việc chậm giải ngân tiền từ thiện miền Trung. Dù sau đó cơ quan chức năng đã kết luận anh không có dấu hiệu hình sự nhưng ồn ào này vẫn ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của nam nghệ sĩ.

Anh hạn chế xuất hiện trên sân khấu, mạng xã hội cũng như các chương trình truyền hình trong một thời gian khá dài. Bên cạnh áp lực dư luận, Hoài Linh còn đối mặt với những vấn đề sức khỏe. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ về việc mắc ung thư tuyến giáp và phải điều trị, đồng thời bị mất ngủ kinh niên trong hơn 20 năm.

Hiện tại, Hoài Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng, bình lặng hơn. Anh sống cùng mẹ tại căn hộ ở TP.HCM. Thỉnh thoảng, nam nghệ sĩ trở về nhà thờ Tổ, dành thời gian làm vườn, nuôi cá và chăm sóc cây cối.

Không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước, Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật thông qua một số dự án điện ảnh và sân khấu kịch. Đáng chú ý, anh góp mặt trong hai phần phim Làm giàu với ma với doanh thu hơn 100 tỷ đồng mỗi phim, cho thấy khán giả đã đón nhận anh trở lại.

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Theo Li La

Thanh Niên Việt

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