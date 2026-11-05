8 kiểu tiết kiệm ban đầu rất ổn, càng về sau càng phản tác dụng

Nhắc đến chuyện tiết kiệm, việc đầu tiên mà đa số mọi người thường nghĩ đến chính là cắt giảm chi tiêu. Cách này giúp số dư tài khoản tăng lên trong thời gian ngắn, song nếu duy trì quá lâu, chúng lại khiến cuộc sống trở nên bất tiện, sức khỏe bị ảnh hưởng hoặc phát sinh những khoản chi lớn hơn.

Dưới đây chính là những kiểu tiết kiệm tưởng hiệu quả nhưng càng về sau càng phản tác dụng như vậy.

1. Luôn chỉ mua đồ rẻ dù biết chất lượng không tốt

Chọn sản phẩm giá thấp giúp giảm chi phí trước mắt, đặc biệt với những món đồ sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nếu một chiếc áo nhanh bung chỉ, đôi giày đi vài tháng đã bong đế hay thiết bị gia dụng liên tục gặp trục trặc, bạn có thể phải thay mới nhiều lần. Tổng số tiền bỏ ra đôi khi còn cao hơn việc mua một sản phẩm chất lượng tốt ngay từ đầu.

Thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết, nên cân nhắc độ bền, tần suất sử dụng và chi phí trong suốt vòng đời sản phẩm.

2. Cắt giảm chi phí khám sức khỏe, chăm sóc bản thân

Không đi khám định kỳ, trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe có thể giúp tiết kiệm một khoản tiền trong ngắn hạn. Nhưng khi tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, chi phí điều trị, thời gian nghỉ làm và những bất tiện trong sinh hoạt có thể tăng lên đáng kể.

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Tiết kiệm hợp lý không có nghĩa là phải chi tiền cho mọi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà là ưu tiên những nhu cầu cần thiết, không bỏ qua dấu hiệu bất thường và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi cần.

3. Luôn tự làm mọi việc để không phải thuê dịch vụ

Tự nấu ăn, dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc hay thực hiện những công việc lặt vặt có thể giúp giảm đáng kể chi phí thuê ngoài. Tuy nhiên, nếu dành quá nhiều thời gian cho những việc này, thứ bạn phải đánh đổi là thời gian nghỉ ngơi, đôi khi là cơ hội kiếm thêm thu nhập. Chẳng hạn, tự sửa đường ống nước có thể tốn của bạn nửa ngày Chủ Nhật, trong khi thuê thợ thì chỉ cần 1 tiếng là xong.

Khoảng thời gian tiết kiệm được khi sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp có thể dùng để nghỉ ngơi, thậm chí là làm việc kiếm tiền. Đương nhiên, không phải việc gì cũng cần thuê người, nhưng nên cân nhắc giữa chi phí dịch vụ và giá trị thời gian của bản thân.

4. Mua thật nhiều khi có chương trình giảm giá

Mua hàng giảm giá thường tạo cảm giác bạn đang tận dụng cơ hội để tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu mua những món đồ không thực sự cần, tích trữ thực phẩm dễ hỏng hoặc chọn sản phẩm chỉ vì mức giảm hấp dẫn, khoản tiền bỏ ra vẫn là một chi phí phát sinh.

Đặc biệt, việc mua nhiều còn khiến bạn dễ quên những món đã cất giữ, dẫn đến lãng phí. Một chương trình khuyến mại chỉ có ý nghĩa khi món hàng nằm trong kế hoạch mua sắm và mức giá thực sự tốt hơn so với nhu cầu thông thường.

5. Cắt giảm hoàn toàn những khoản chi cho niềm vui

Tạm ngừng ăn ngoài, du lịch, xem phim hay mua những món đồ yêu thích có thể giúp bạn tiết kiệm thêm 1 ít. Nhưng nếu biến việc tiết kiệm thành trạng thái phải từ chối mọi trải nghiệm thú vị, bạn sẽ dễ cảm thấy cuộc sống quá gò bó và khó duy trì thói quen này lâu dài.

Sau một thời gian kiềm chế, cũng không thể loại trừ khả năng bạn sẽ "chi tiêu trả thù" bằng những lần mua sắm lớn. Vậy nên thay vì loại bỏ toàn bộ khoản chi cho thú vui sở thích, nên dành một ngân sách phù hợp để vừa kiểm soát tài chính, vừa có không gian tận hưởng cuộc sống.

6. Không đầu tư vào những kỹ năng giúp tăng thu nhập

Một số người sẵn sàng cắt giảm chi phí học ngoại ngữ, tham gia khóa đào tạo chuyên môn hoặc mua công cụ phục vụ công việc vì cho rằng đây là những khoản chưa cần thiết. Cách làm này có thể giúp giữ tiền trong tài khoản trước mắt, nhưng về lâu dài lại khiến họ bỏ lỡ cơ hội nâng cao năng lực và cải thiện thu nhập.

Ảnh minh họa

Dĩ nhiên, không phải khóa học đắt tiền nào cũng đáng đầu tư. Điều quan trọng là bạn cần lựa chọn những kiến thức, kỹ năng thực sự phù hợp với công việc, mục tiêu phát triển của bản thân và đừng tiếc tiền cho chúng.

7. Giữ lại những món đồ đã cũ chỉ vì tiếc tiền thay mới

Một chiếc điện thoại hoặc laptop thường xuyên bị lag, đồ gia dụng cũ tốn nhiều điện,... vẫn có thể được giữ lại để tránh phải mua mới. Tuy nhiên, nếu thiết bị liên tục hỏng hóc, gây gián đoạn công việc hoặc cần sửa chữa nhiều lần, khoản tiết kiệm ban đầu có thể không còn đáng kể.

Bạn nên cân nhắc chi phí sửa chữa, mức độ an toàn, hiệu quả sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại. Không nhất thiết phải thay đồ chỉ vì sản phẩm đã cũ, nhưng cũng không nên cố sử dụng một món đồ đã "đến lúc nghỉ hưu" chỉ vì tiếc tiền thay mới.

8. Dành quá nhiều thời gian săn giá rẻ

So sánh giá trước khi mua là thói quen tốt, nhưng việc dành hàng giờ tìm mã giảm giá, đi nhiều nơi để mua một món đồ rẻ hơn vài nghìn đồng hoặc liên tục theo dõi khuyến mại có thể khiến việc tiết kiệm trở nên thiếu hiệu quả.

Thời gian bỏ ra, chi phí đi lại và sự mệt mỏi đôi khi lớn hơn số tiền thực sự giảm được. Với những khoản chi nhỏ, người tiêu dùng nên đặt giới hạn thời gian tìm kiếm và ưu tiên sự tiện lợi khi mức chênh lệch không đáng kể. Tiết kiệm hiệu quả không chỉ là giữ lại nhiều tiền hơn, mà còn là sử dụng thời gian và công sức một cách hợp lý.