Xuất hiện những cuộc gọi hỏi số dư tài khoản tiết kiệm tại Agribank, BIDV, Vietcombank,... nhiều người đã vội đến ngân hàng chuyển tiền

Chỉ trong vòng hơn 3 tuần, tại Hà Tĩnh đã ghi nhận hai trường hợp người dân suýt mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng sau khi bị các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan chức năng, tra hỏi về tài sản và số tiền đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Sau khi nắm được thông tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân rút tiền, chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ điều tra.

Suýt mất 1,5 tỷ đồng sau khi bị hỏi về tiền gửi tiết kiệm

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 12/10/2026, tại Hà Tĩnh, nhân viên Agribank Chi nhánh Lộc Hà đã kịp thời phối hợp với Công an ngăn chặn một vụ lừa đảo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, bảo vệ 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm của một cặp vợ chồng.

Trước đó, vợ chồng ông T.V.C. (trú tại xã Lộc Hà) nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo gia đình có liên quan đến một khoản nợ hơn 6,8 tỷ đồng và đường dây rửa tiền, mua bán ma túy.

Để khiến nạn nhân tin tưởng, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu vợ chồng ông C. phối hợp điều tra và kê khai tài sản hiện có, bao gồm vàng, ngoại tệ và tiền gửi tiết kiệm.

Sau khi biết gia đình đang có 1,5 tỷ đồng gửi tiết kiệm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp hình ảnh sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân với lý do phục vụ công tác xác minh.

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, nhân viên Agribank Chi nhánh Lộc Hà đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an để kiểm tra thông tin. Qua đó, vụ việc được xác định có dấu hiệu lừa đảo và ngăn chặn kịp thời, giúp gia đình ông C. bảo toàn toàn bộ số tiền.

Người phụ nữ suýt chuyển 921 triệu đồng vào tài khoản của kẻ giả danh cán bộ chức năng

Mới đây, ngày 2/11/2026, một vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra tại xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh. Nhờ sự phối hợp giữa Công an xã Tứ Mỹ và Chi nhánh Agribank Nầm, một phụ nữ 64 tuổi đã tránh được nguy cơ mất 921 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm.

Nạn nhân là bà P.T.H. (sinh năm 1962, trú tại thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ). Trước đó, bà nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên đến 69 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin và gây sức ép tâm lý, đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu bà H. giữ bí mật, không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời khai báo về tài sản hiện có.

Khi biết bà H. đang sở hữu 921 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp, với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn dặn bà H. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là rút tiền để chuyển cho con làm nhà.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường và nội dung giao dịch tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, nhân viên Agribank Nầm đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đến làm việc trực tiếp, phân tích phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý và yêu cầu chuyển tiền. Nhờ vậy, bà H. nhận diện được bản chất vụ việc, dừng giao dịch và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Không chỉ tại Agribank, nhiều vụ việc tương tự cũng từng được ghi nhận tại các ngân hàng khác như BIDV, Vietcombank, Nam A Bank, Kienlongbank,... Trong đó, không ít khách hàng đã mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng, thậm chí vay thêm tiền để thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng, nhiều giao dịch có nguy cơ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng đã được ngăn chặn.

Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để chiếm đoạt tiền tiết kiệm

Điểm chung trong hai vụ việc trên là các đối tượng đều tìm cách khai thác thông tin về tài sản, đặc biệt là số tiền người dân đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Sau khi nắm được khả năng tài chính của nạn nhân, chúng dựng lên các kịch bản liên quan đến điều tra, rửa tiền hoặc tội phạm để gây hoang mang, buộc người dân rút tiền và chuyển vào tài khoản được chỉ định.

Đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý lo sợ khi bị thông báo có liên quan đến các vụ án hình sự. Các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không liên hệ với người thân và làm theo hướng dẫn qua điện thoại. Thậm chí, chúng còn chuẩn bị sẵn câu trả lời để nạn nhân đối phó khi nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, số tiền gửi tiết kiệm hoặc mã OTP cho người lạ. Người dân cũng không chuyển tiền vào tài khoản do người tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng yêu cầu.

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.