Đầu tháng 11, gửi ngân hàng bao nhiêu mới lãi được 10 triệu/tháng?

Khảo sát mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank và SHB đầu tháng 11 cho thấy: Agribank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất ở cả 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong khi đó, BIDV, VietinBank và Vietcombank có mức lãi suất tương đương nhau ở các kỳ hạn này.

Đồ họa AI

Với mục tiêu thu về 10 triệu đồng/tháng, tương đương 30 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 3 tháng, 90 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 9 tháng và 120 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 12 tháng, công thức tính tiền gốc cần gửi như sau:

- Kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 30 triệu đồng/(Lãi suất năm x 3/12) - Kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 90 triệu đồng/(Lãi suất năm ×x 9/12) - Kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 120 triệu đồng/(Lãi suất năm x 12/12)

Gửi tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,22 tỷ đồng để lãi 10 triệu/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 10 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 30 triệu đồng/(2,4% x 3/12) = 5.000.000.000 đồng (5 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 90 triệu đồng/(3% x 9/12) = 4.000.000.000 đồng (4 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 120 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 2.222.222.222 đồng (khoảng 2,22 tỷ đồng).

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại Agribank: Cần gửi tối thiểu khoảng 1,76 tỷ đồng để lãi 10 triệu/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để đạt tổng tiền lãi tương đương 10 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 30 triệu đồng/(4,75% x 3/12) = 2.526.315.789 đồng (khoảng 2,53 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 90 triệu đồng/(6,6% x 9/12) = 1.818.181.818 đồng (khoảng 1,82 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 120 triệu đồng/(6,8% x 12/12) = 1.764.705.882 đồng (khoảng 1,76 tỷ đồng).

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại SHB: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,45 tỷ đồng để lãi 10 triệu/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 10 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 30 triệu đồng/(3% x 3/12) = 4.000.000.000 đồng (4 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 90 triệu đồng/(4,4% x 9/12) = 2.727.272.727 đồng (khoảng 2,73 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 120 triệu đồng/(4,9% × 12/12) = 2.448.979.592 đồng (khoảng 2,45 tỷ đồng).

Đồ họa AI

*Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 3/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, hình thức gửi (online/tại quầy) và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.