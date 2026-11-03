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Một ngân hàng giới hạn chuyển tiền nhanh tối đa 20 triệu đồng/ngày, áp dụng tất cả khách hàng

| | Smart Money

Một ngân hàng giới hạn chuyển tiền nhanh tối đa 20 triệu đồng/ngày, áp dụng tất cả khách hàng

Ngân hàng này cho biết việc điều chỉnh hạn mức nhằm tăng cường an toàn giao dịch, bảo vệ tài khoản khách hàng trước các rủi ro gian lận và chiếm đoạt tài khoản trong hoạt động ngân hàng điện tử.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo điều chỉnh hạn mức chuyển tiền nhanh Napas 247 đối với khách hàng cá nhân trên các kênh ngân hàng điện tử.

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), từ 18h20 ngày 30/10/2026, ngân hàng áp dụng hạn mức giao dịch chuyển tiền nhanh Napas 247 tối đa 20 triệu đồng/lần/ngày làm việc/khách hàng.

Quy định này áp dụng đối với khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch trên hai kênh Mobile Banking và Internet Banking.

Như vậy, với dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 247 trên các kênh nói trên, khách hàng chỉ có thể chuyển tối đa 20 triệu đồng trong một ngày làm việc, kể cả khi thực hiện nhiều giao dịch.

Đối với những khách hàng có nhu cầu chuyển tiền vượt hạn mức, SCB hướng dẫn liên hệ trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch để được hỗ trợ thực hiện theo quy định của ngân hàng.

SCB cho biết việc điều chỉnh hạn mức nhằm tăng cường an toàn giao dịch, bảo vệ tài khoản khách hàng trước các rủi ro gian lận và chiếm đoạt tài khoản trong hoạt động ngân hàng điện tử.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu SCB thay đổi hạn mức chuyển tiền nhanh Napas 247.

Trong tháng 8/2024, ngân hàng từng điều chỉnh hạn mức từ 200 triệu đồng xuống 100 triệu đồng/lần/ngày/khách hàng, sau đó tiếp tục giảm xuống 50 triệu đồng từ ngày 23/8/2024.

Đến ngày 12/9/2024, SCB tiếp tục giảm hạn mức xuống 10 triệu đồng/lần/ngày/khách hàng. Tuy nhiên, hạn mức này sau đó đã được điều chỉnh trở lại. Theo thông báo ngày 6/12/2024, ngân hàng lại áp dụng hạn mức chuyển tiền nhanh Napas 247 tối đa 100 triệu đồng/lần/ngày/khách hàng.

Thu Thủy

Việt Nam hàng ngày

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