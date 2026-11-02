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Đầu tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu?

| | Smart Money

Mức lãi suất của các ngân hàng vào đầu tháng 11 không có sự thay đổi quá nhiều so với cuối tháng 10.

Khảo sát lãi suất tiết kiệm tại 5 ngân hàng cho thấy: BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết mức lãi suất như nhau cho 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong khi đó, Agribank niêm yết mức lãi suất cao hơn rõ rệt, còn SHB nằm ở mức trung gian.

Nhìn chung, lãi suất tiết kiệm của 5 ngân hàng này vào đầu tháng 11, không có sự thay đổi quá lớn so với cuối tháng 10.

Vậy với khoản tiền nhàn rỗi 500 triệu đồng, gửi tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, SHB sẽ lãi được bao nhiêu sau 3 tháng, 9 tháng, 12 tháng?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối đa 27 triệu đồng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đầu tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu? - Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV

Đầu tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu? - Ảnh 2.

Lãi suất tiết kiệm tại VietinBank

Đầu tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu? - Ảnh 3.

Lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank

Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 2,4% x 3/12 = 3 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 3% x 9/12 = 11,25 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 5,4% x 12/12 = 27 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại Agribank: Lãi tối đa 34 triệu đồng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đầu tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu? - Ảnh 4.

Lãi suất tiết kiệm tại Agribank

Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,75% x 3/12 = 5,9375 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,6% x 9/12 = 24,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,8% x 12/12 = 34 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại SHB: Lãi tối đa 24,5 triệu đồng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đầu tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu? - Ảnh 5.

Lãi suất tiết kiệm tại SHB

Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 3% x 3/12 = 3,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,4% x 9/12 = 16,5 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,9% x 12/12 = 24,5 triệu đồng.

Như vậy, ở kỳ hạn 12 tháng, Agribank mang lại khoản lãi cao nhất là 34 triệu đồng, cao hơn 7 triệu đồng so với BIDV, VietinBank và Vietcombank; đồng thời cao hơn gần 9,5 triệu đồng so với SHB ở cùng kỳ hạn.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo thông tin khảo sát vào ngày 1/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Theo Ngọc Linh

Thanh Niên Việt

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