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Phí sao kê tài khoản và xác nhận số dư tại MB là bao nhiêu?

| | Smart Money

Phí sao kê tài khoản và xác nhận số dư tại MB là bao nhiêu?

Khách hàng cá nhân của MB sẽ trả 150.000 đồng cho mỗi giấy xác nhận số dư do ngân hàng lập.

Phí sao kê tài khoản và xác nhận số dư tại MB là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Theo biểu phí niêm yết dành cho khách hàng cá nhân thông thường và hộ kinh doanh mà MB đang công bố, phí xác nhận số dư tài khoản hoặc số dư tiền gửi phụ thuộc vào việc giấy xác nhận do ai lập. Nếu MB lập, khách hàng trả 150.000 đồng/bản/lần. Nếu khách hàng tự lập mẫu và được MB chấp thuận, phí là 300.000 đồng/bản/lần. Mức phí không phân biệt bản tiếng Việt hay tiếng Anh.

Đây là loại giấy tờ thường được yêu cầu khi xin thị thực, làm hồ sơ du học hoặc chứng minh tài chính.

Phí sao kê tính theo trang

Với sao kê tài khoản theo yêu cầu, MB chia làm hai mức theo khoảng thời gian giao dịch. Sao kê cho giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng có phí 5.000 đồng/trang, tối thiểu 50.000 đồng/bản với tài khoản VND. Giao dịch phát sinh trên 12 tháng có phí 10.000 đồng/trang, tối thiểu 100.000 đồng/bản.

Do có mức tối thiểu, một bản sao kê 12 tháng dài 8 trang vẫn bị thu 50.000 đồng thay vì 40.000 đồng. Với tài khoản ngoại tệ, phí tương ứng là 0,25 USD/trang (tối thiểu 2 USD/bản) và 0,5 USD/trang (tối thiểu 5 USD/bản).

Khách hàng đăng ký nhận sao kê định kỳ hàng tháng trả 5.000 đồng/tháng hoặc 0,5 USD/tháng. Nếu muốn nhận sổ phụ qua fax, phí là 5.000 đồng/tờ, tối thiểu 10.000 đồng. Trường hợp gửi qua thư bảo đảm, khách hàng trả phí cung cấp sao kê cộng bưu phí thực tế.

Phí sao kê tài khoản và xác nhận số dư tại MB là bao nhiêu? - Ảnh 2.

Xác nhận số dư tiết kiệm

Với số dư tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, biểu phí MB ghi mức 150.000 đồng/bản/lần nếu ngân hàng lập và 300.000 đồng/bản/lần nếu khách hàng lập, áp dụng cho tối đa 3 bản đầu. Từ bản thứ tư, phí giảm còn 20.000 đồng/bản.

Ngoài ra, phí cấp bản sao chứng từ, giấy tờ theo yêu cầu là 50.000 đồng/bản/lần.

Biểu phí cũng ghi rõ mở tài khoản thanh toán thông thường bằng VND và ngoại tệ được miễn phí, với số dư tối thiểu 50.000 đồng cho tài khoản VND. Đóng tài khoản thanh toán cũng không mất phí.

Trước khi xin giấy tờ, khách hàng nên kiểm tra yêu cầu của đơn vị tiếp nhận về ngôn ngữ, số bản và mẫu xác nhận để tránh phải làm lại.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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