Công an cảnh báo người dân thực hiện giao dịch sau có thể bị khóa, phong tỏa tài khoản ngân hàng

Cơ quan chức năng gần đây ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị khóa, phong tỏa tài khoản sau khi thực hiện giao dịch mua bán tài sản mã hóa theo hình thức P2P (giao dịch ngang hàng). Đáng chú ý, không ít người dù không trực tiếp tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật vẫn gặp rắc rối do nhận phải dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo cảnh báo của Cục An ninh mạng, phần lớn các trường hợp được ghi nhận có liên quan đến những lệnh giao dịch P2P mà dòng tiền thanh toán bắt nguồn từ các tài khoản nằm trong danh sách đen nghi vấn rửa tiền hoặc là tài sản do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt.

Giao dịch mua bán tài sản mã hóa có thể khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa

Rủi ro lớn nhất của hình thức giao dịch P2P nằm ở việc người mua và người bán có thể hoàn tất trao đổi tài sản mã hóa trên sàn, nhưng khoản tiền Việt Nam Đồng (VND) được chuyển vào tài khoản ngân hàng lại có nguồn gốc bất hợp pháp.

Chẳng hạn, một nhà đầu tư thực hiện lệnh bán USDT và nhận về 100 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Giao dịch trên sàn được xác nhận hoàn tất, tài sản mã hóa đã được chuyển cho người mua. Tuy nhiên, nếu khoản tiền 100 triệu đồng này thực chất xuất phát từ một vụ lừa đảo trực tuyến đang được cơ quan công an điều tra, tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư có thể bị đưa vào diện kiểm soát, phong tỏa để phục vụ xác minh.

Điều đáng nói là người nhận tiền thường không có khả năng kiểm tra nguồn gốc dòng tiền từ những tài khoản đứng trước trong chuỗi giao dịch. Vì vậy, dù giao dịch mua bán tài sản mã hóa có thật, người bán vẫn có nguy cơ vô tình trở thành một mắt xích trong quá trình luân chuyển tài sản do phạm tội mà có.

Theo quy định tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản thanh toán có thể bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cần lưu ý, việc cá nhân sử dụng tài khoản ngân hàng hợp pháp để mua bán tài sản mã hóa không mặc nhiên cấu thành hành vi rửa tiền. Tuy nhiên, các giao dịch vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán và phòng, chống rửa tiền.

Công an khuyến cáo người dân lưu ý khi giao dịch P2P

Trong trường hợp tài khoản ngân hàng bị khóa hoặc phong tỏa liên quan đến giao dịch P2P, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch.

Cụ thể, có 3 nhóm thông tin quan trọng cần làm rõ, gồm:

Nguồn gốc dòng tiền: Chứng minh khoản tiền sử dụng để đầu tư ban đầu có nguồn gốc hợp pháp, thông qua sao kê ngân hàng và các chứng từ thu nhập liên quan.

Tài sản mã hóa giao dịch: Cung cấp bằng chứng về số lượng tài sản mã hóa thực tế đang sở hữu và đã thực hiện giao dịch.

Mối liên hệ giữa giao dịch và khoản tiền nhận được: Chứng minh khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng tương ứng với lệnh mua bán trên sàn.

Để phục vụ việc xác minh khi cần thiết, người dân nên lưu giữ đầy đủ sao kê tài khoản ngân hàng, lịch sử đặt lệnh P2P, thông tin định danh đối tác, số lượng tài sản, tỷ giá, thời điểm chuyển tiền và nội dung trao đổi giữa các bên.

Với những giao dịch liên quan đến ví blockchain, nhà đầu tư cần lưu lại địa chỉ ví và mã giao dịch (TXID/Transaction Hash) để có căn cứ đối chiếu.

Đặc biệt, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nhận tiền thanh toán từ tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin đối tác đã xác minh trên sàn P2P. Đây là một trong những dấu hiệu cần thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ tiếp nhận dòng tiền không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cho người khác mượn, thuê tài khoản ngân hàng, không nhận hoặc chuyển tiền hộ dưới bất kỳ hình thức nào. Những hành vi này có thể khiến chủ tài khoản vướng vào các vụ việc liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và có nguy cơ bị xem xét trách nhiệm pháp lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Trường hợp vẫn lựa chọn giao dịch mua bán tài sản mã hóa theo hình thức P2P, người dân cần chủ động xác minh kỹ thông tin đối tác, kiểm tra tài khoản nhận và chuyển tiền, đồng thời lưu trữ bằng chứng của từng giao dịch.

Việc kiểm soát chặt chẽ thông tin thanh toán và nguồn gốc dòng tiền là yếu tố quan trọng giúp người giao dịch hạn chế nguy cơ tài khoản ngân hàng bị khóa, phong tỏa do vô tình tiếp nhận tiền liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.