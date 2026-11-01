Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất đang thế chấp ngân hàng thì bị thu hồi, ai được nhận tiền bồi thường?

| | Smart Money

Bạn đọc Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi đang thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng để vay vốn. Hiện nay, thửa đất này thuộc diện Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án. Xin hỏi, trong trường hợp này, gia đình tôi có được nhận tiền bồi thường hay khoản tiền đó sẽ thuộc về ngân hàng?

Đất đang thế chấp ngân hàng thì bị thu hồi, ai được nhận tiền bồi thường?- Ảnh 1.

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn anh đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi đất đang thế chấp tại ngân hàng thuộc diện Nhà nước thu hồi, nhiều người băn khoăn khoản tiền bồi thường sẽ thuộc về người sử dụng đất hay ngân hàng nhận thế chấp.

Theo quy định của pháp luật, người có đất bị thu hồi nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được bồi thường theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc quyền sử dụng đất đang được thế chấp tại ngân hàng không đồng nghĩa với việc ngân hàng đương nhiên được nhận toàn bộ khoản tiền bồi thường.

Tuy nhiên, do quyền sử dụng đất đang là tài sản bảo đảm cho khoản vay nên việc xử lý tiền bồi thường còn phải tuân thủ các quy định về giao dịch bảo đảm.

Theo quy định pháp luật, trường hợp tài sản bảo đảm không còn do Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, khoản tiền bồi thường hoặc tài sản thay thế theo quy định sẽ trở thành tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ đã được xác lập.

Như vậy, dù là người có quyền được bồi thường, người sử dụng đất không đương nhiên được toàn quyền sử dụng khoản tiền này khi nghĩa vụ được bảo đảm tại ngân hàng vẫn còn.

Chẳng hạn, một hộ gia đình đang thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm khoản vay 800 triệu đồng. Khi đất bị thu hồi, gia đình được xác định có quyền nhận 1 tỷ đồng tiền bồi thường. Trong trường hợp khoản tiền này trở thành tài sản bảo đảm, việc quản lý và xử lý phải căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên và quy định pháp luật, không có nghĩa ngân hàng mặc nhiên được nhận toàn bộ số tiền.

Nếu ngân hàng và khách hàng thống nhất sử dụng tiền bồi thường để tất toán khoản vay, số tiền thanh toán sẽ được xác định theo nghĩa vụ thực tế, bao gồm dư nợ gốc, lãi và các khoản phải trả hợp pháp khác nếu có. Phần tiền còn lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ được giải quyết theo quyền lợi hợp pháp của các bên.

Do đó, khi nhận được thông báo thu hồi đất, người vay nên chủ động liên hệ ngân hàng, kiểm tra hợp đồng thế chấp, xác định nghĩa vụ trả nợ và thống nhất phương án xử lý tiền bồi thường nhằm bảo đảm quyền lợi, hạn chế tranh chấp phát sinh.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

Từ Khóa:
ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá bạc giảm 25% trong tháng 10

Giá bạc giảm 25% trong tháng 10 Nổi bật

Từ ngày mai (1/11), những dòng điện thoại sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần

Từ ngày mai (1/11), những dòng điện thoại sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần Nổi bật

Tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance: Đòn giáng mạnh vào thị trường tiền số

Tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance: Đòn giáng mạnh vào thị trường tiền số

07:51 , 01/11/2026
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 2.299.326.330 từ 71 tổ chức, cá nhân

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 2.299.326.330 từ 71 tổ chức, cá nhân

15:10 , 31/10/2026
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, ngừng giao dịch chuyển tiền, nhận tiền trong trường hợp sau

Phong tỏa tài khoản ngân hàng, ngừng giao dịch chuyển tiền, nhận tiền trong trường hợp sau

13:51 , 31/10/2026
Mang ngoại tệ về Việt Nam bán cho ngân hàng có cần chứng minh nguồn gốc?

Mang ngoại tệ về Việt Nam bán cho ngân hàng có cần chứng minh nguồn gốc?

09:12 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên