Mang ngoại tệ về Việt Nam bán cho ngân hàng có cần chứng minh nguồn gốc?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Về vấn đề này, việc cá nhân mang ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam và bán cho ngân hàng là giao dịch được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, yêu cầu về giấy tờ, chứng từ có thể khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định về quản lý ngoại hối, cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Vì vậy, người dân có thể mang ngoại tệ hợp pháp đến ngân hàng được phép để bán và nhận tiền Việt Nam theo tỷ giá mua vào tại thời điểm giao dịch.

Khi thực hiện giao dịch, khách hàng cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của ngân hàng. Đối với việc bán ngoại tệ tiền mặt, không phải mọi trường hợp đều bắt buộc phải xuất trình chứng từ chứng minh nguồn gốc tiền. Tuy nhiên, ngân hàng có thể yêu cầu khách hàng giải trình hoặc cung cấp tài liệu bổ sung để xác minh tính hợp pháp của giao dịch, phù hợp với quy định về phòng, chống rửa tiền.

Các tài liệu có thể được sử dụng để làm rõ nguồn gốc ngoại tệ gồm chứng từ nhận lương, giấy tờ thể hiện thu nhập tại nước ngoài, chứng từ rút tiền hoặc các giấy tờ liên quan khác, tùy theo nguồn hình thành khoản tiền và yêu cầu xác minh cụ thể.

Một vấn đề cần lưu ý là quy định về khai báo hải quan khi mang ngoại tệ tiền mặt nhập cảnh. Theo quy định hiện hành, cá nhân nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế bằng hộ chiếu, mang theo trên 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương phải khai báo với hải quan cửa khẩu.

Việc khai báo ngoại tệ khi nhập cảnh và việc chứng minh nguồn gốc tiền khi giao dịch tại ngân hàng là hai vấn đề khác nhau. Tờ khai hải quan xác nhận số ngoại tệ mang vào Việt Nam nhưng không đương nhiên chứng minh nguồn tiền được hình thành từ đâu.

Do đó, để giao dịch thuận lợi, bạn nên lựa chọn ngân hàng được phép mua bán ngoại tệ, mang theo giấy tờ tùy thân, tờ khai hải quan nếu thuộc trường hợp phải khai báo và các chứng từ liên quan đến nguồn tiền nếu có. Trường hợp số tiền lớn hoặc giao dịch cần xác minh thêm, bạn nên liên hệ trước với ngân hàng để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ cần chuẩn bị.