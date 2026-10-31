Từ ngày mai (1/11), những dòng điện thoại sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần

Từ ngày 1/11/2026, khách hàng sử dụng một số dòng iPhone, iPad có thể gặp gián đoạn khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền giá trị lớn trên ứng dụng ngân hàng TPBank. Nguyên nhân là ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt đối với các thiết bị chạy hệ điều hành iOS thấp hơn phiên bản 16.7.

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), chính sách mới được triển khai nhằm tăng cường bảo mật cho các giao dịch trực tuyến, đồng thời bảo vệ tài sản khách hàng trước những rủi ro lừa đảo bằng công nghệ.

Cụ thể, kể từ thời điểm trên, người dùng iPhone, iPad chưa cập nhật lên iOS 16.7 hoặc phiên bản cao hơn sẽ không thể sử dụng tính năng xác thực khuôn mặt đối với một số giao dịch trên ứng dụng TPBank và TPBank Biz.

Những giao dịch nào bị ảnh hưởng?

Theo TPBank, các giao dịch tài chính có thể bị gián đoạn bao gồm chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử với giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch vượt 20 triệu đồng/ngày.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể không thực hiện được các giao dịch thanh toán hóa đơn có giá trị trên 100 triệu đồng/lần hoặc/ngày và những giao dịch tài chính khác thuộc diện bắt buộc xác thực khuôn mặt.

Một số hoạt động phi tài chính trên ứng dụng cũng chịu ảnh hưởng, như đăng nhập lần đầu, đăng nhập trên thiết bị mới hoặc nền tảng website, cấp lại và thay đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân (số điện thoại, email) cùng các thao tác khác cần xác thực khuôn mặt.

Khách hàng cần làm gì để không bị gián đoạn giao dịch?

Để tiếp tục sử dụng đầy đủ các tính năng ngân hàng số, TPBank khuyến nghị khách hàng kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên iPhone, iPad và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên.

Người dùng có thể kiểm tra bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) → Cài đặt chung (General) → Cập nhật phần mềm (Software Update).

Trong trường hợp thiết bị không hỗ trợ nâng cấp lên iOS 16.7 hoặc phiên bản cao hơn, khách hàng cần chuyển sang sử dụng một thiết bị khác đáp ứng yêu cầu.

TPBank đề nghị khách hàng hoàn tất việc cập nhật trước 0h ngày 1/11/2026 nhằm tránh ảnh hưởng đến quá trình giao dịch.