Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển khoản nhanh qua Zalo 150 triệu đồng, ông Ngô Đức Nam SN 1960 được công an mời làm việc

| | Smart Money

Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xác minh, phối hợp với các phòng giao dịch ngân hàng để xác định chủ tài khoản, và thực hiện thủ tục chuyển hoàn trả lại số tiền 150 triệu đồng.

Ngày 29/10/2026, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Đăk Tô), Công an xã Đăk Tô đã phối hợp cùng chị Trần Thị Thu Thảo (trú tại thôn Đăk Tô 3, xã Đăk Tô) thực hiện thủ tục chuyển hoàn trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chủ sở hữu với nội dung "Chuyển hoàn trả lại".

Trước đó, vào ngày 23/10/2026, Công an xã Đăk Tô nhận được trình báo của chị Trần Thị Thu Thảo về việc bất ngờ nhận được số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) từ tài khoản mang tên Ngoducnam với nội dung chuyển khoản: "Ngoducnam chuyển tiền nhanh qua zalo". Do không rõ số tiền từ đâu và chủ tài khoản là ai, chị Thảo đã đến cơ quan Công an trình báo để nhờ hỗ trợ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản.

Công an xã hỗ trợ chị Thảo chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đăk Tô đã tiến hành xác minh, phối hợp với các phòng giao dịch ngân hàng để xác định chủ tài khoản là ông Ngô Đức Nam (sinh năm 1960; trú tại phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời, Công an xã Đăk Tô đã phối hợp với Công an phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh liên hệ với công dân Ngô Đức Nam và hướng dẫn chị Trần Thị Thu Thảo làm thủ tục chuyển hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên một cách khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Nhận lại được tài sản của mình, ông Ngô Đức Nam đã vui mừng viết thư tay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Đăk Tô, Công an phường Long Trường và chị Trần Thị Thu Thảo vì đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Qua sự việc trên, Công an xã Đăk Tô khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi

Linh San

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
McKinsey: Nhận biết khách hàng và phòng chống rửa tiền đang tiêu tốn nguồn lực của các ngân hàng

McKinsey: Nhận biết khách hàng và phòng chống rửa tiền đang tiêu tốn nguồn lực của các ngân hàng Nổi bật

Phí chuyển tiền tại quầy VietinBank mới nhất năm 2026

Phí chuyển tiền tại quầy VietinBank mới nhất năm 2026 Nổi bật

Agribank có thông báo tới người chuyển tiền vào các tài khoản Techcombank, ACB, LPBank, MSB,... trong khung giờ này

Agribank có thông báo tới người chuyển tiền vào các tài khoản Techcombank, ACB, LPBank, MSB,... trong khung giờ này

11:22 , 30/10/2026
ACB cảnh báo nguy cơ mã độc trên iPhone, khuyến nghị cập nhật iOS mới để tăng cường bảo mật

ACB cảnh báo nguy cơ mã độc trên iPhone, khuyến nghị cập nhật iOS mới để tăng cường bảo mật

10:04 , 30/10/2026
Từ tháng 11, ngân hàng sẽ chính thức ngừng mọi giao dịch rút/chuyển tiền online đối với trường hợp sau

Từ tháng 11, ngân hàng sẽ chính thức ngừng mọi giao dịch rút/chuyển tiền online đối với trường hợp sau

09:20 , 30/10/2026
Ngân hàng có được từ chối yêu cầu rút tiền của khách hàng?

Ngân hàng có được từ chối yêu cầu rút tiền của khách hàng?

08:23 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên