Chuyển khoản nhanh qua Zalo 150 triệu đồng, ông Ngô Đức Nam SN 1960 được công an mời làm việc

Ngày 29/10/2026, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Đăk Tô), Công an xã Đăk Tô đã phối hợp cùng chị Trần Thị Thu Thảo (trú tại thôn Đăk Tô 3, xã Đăk Tô) thực hiện thủ tục chuyển hoàn trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chủ sở hữu với nội dung "Chuyển hoàn trả lại".

Trước đó, vào ngày 23/10/2026, Công an xã Đăk Tô nhận được trình báo của chị Trần Thị Thu Thảo về việc bất ngờ nhận được số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) từ tài khoản mang tên Ngoducnam với nội dung chuyển khoản: "Ngoducnam chuyển tiền nhanh qua zalo". Do không rõ số tiền từ đâu và chủ tài khoản là ai, chị Thảo đã đến cơ quan Công an trình báo để nhờ hỗ trợ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản.

Công an xã hỗ trợ chị Thảo chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đăk Tô đã tiến hành xác minh, phối hợp với các phòng giao dịch ngân hàng để xác định chủ tài khoản là ông Ngô Đức Nam (sinh năm 1960; trú tại phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời, Công an xã Đăk Tô đã phối hợp với Công an phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh liên hệ với công dân Ngô Đức Nam và hướng dẫn chị Trần Thị Thu Thảo làm thủ tục chuyển hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên một cách khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Nhận lại được tài sản của mình, ông Ngô Đức Nam đã vui mừng viết thư tay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Đăk Tô, Công an phường Long Trường và chị Trần Thị Thu Thảo vì đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Qua sự việc trên, Công an xã Đăk Tô khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi