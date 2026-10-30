ACB cảnh báo nguy cơ mã độc trên iPhone, khuyến nghị cập nhật iOS mới để tăng cường bảo mật

Mã độc Coruna, DarkSword và nguy cơ mất an toàn trên thiết bị iOS

Gần đây, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận hoạt động tấn công mạng sử dụng mã độc Coruna và DarkSword tại Việt Nam, khai thác các lỗ hổng bảo mật trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS 18.7 trở xuống chưa được cập nhật bản vá tương ứng.

Đáng chú ý, khác với các thủ đoạn lừa đảo thông thường vốn chủ yếu dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin bảo mật, Coruna và DarkSword khai thác lỗ hổng phần mềm thông qua việc truy cập các trang web chứa mã độc. Khi cuộc tấn công thành công, dữ liệu thu thập được có nguy cơ bị lợi dụng để giả mạo danh tính, chiếm quyền truy cập các dịch vụ trực tuyến hoặc phục vụ những hành vi gian lận tài chính, đe dọa trực tiếp đến an toàn tài khoản và tài sản của người dùng.

Nguy hiểm hơn, quá trình xâm nhập có thể diễn ra âm thầm, không xuất hiện những dấu hiệu bất thường rõ ràng trên thiết bị. Điều này khiến người dùng khó nhận biết nguy cơ, trong khi thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật có thể đã bị truy cập trái phép.

Trước nguy cơ trên, ACB khuyến nghị khách hàng sử dụng thiết bị iOS cần khẩn trương kiểm tra và cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất do Apple phát hành (hoặc tối thiểu là iOS 18.7.7 nếu thiết bị không hỗ trợ iOS 26, iOS 27). Việc cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bị khai thác lỗ hổng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao mức độ an toàn khi thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến.

Cảnh giác với thủ đoạn chiếm SIM, chiếm quyền kiểm soát điện thoại

Bên cạnh việc khai thác lỗ hổng bảo mật, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng nhiều thủ đoạn giả mạo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản ngân hàng.

Điển hình là thủ đoạn giả danh nhân viên nhà mạng, thông báo SIM sắp bị khóa hoặc đề nghị nâng cấp lên 5G/eSIM miễn phí để yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh căn cước công dân, ảnh khuôn mặt và mã OTP. Từ những thông tin này, đối tượng tìm cách cấp lại SIM trái phép, khiến SIM của khách hàng mất sóng, trong khi cuộc gọi và tin nhắn, bao gồm mã OTP ngân hàng, được chuyển đến thiết bị của kẻ gian.

Ngoài ra, các đối tượng còn mạo danh Cơ quan Nhà nước, ngân hàng hoặc doanh nghiệp, gửi đường dẫn và ứng dụng giả mạo dưới danh nghĩa xác minh danh tính, cập nhật hồ sơ hoặc xử lý sự cố khẩn cấp. Khi người dùng truy cập, cài đặt và cung cấp thông tin theo hướng dẫn, dữ liệu đăng nhập, mật khẩu, hình ảnh sinh trắc học có nguy cơ bị đánh cắp; thiết bị cũng có thể bị chiếm quyền kiểm soát nếu ứng dụng chứa mã độc.

Điểm nguy hiểm của các thủ đoạn này là đối tượng không chỉ đánh cắp thông tin mà còn tìm cách kiểm soát thiết bị điện thoại của khách hàng. Khi có đủ dữ liệu và quyền truy cập cần thiết, chúng có thể đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thiết bị khác hoặc thực hiện giao dịch trái phép ngay trên điện thoại của nạn nhân, dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt tiền.

Chủ động bảo vệ thiết bị và tài khoản trước nguy cơ lừa đảo

ACB khuyến cáo khách hàng cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo mật, đồng thời xử lý kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước hết, chủ động phòng ngừa rủi ro: Cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất do Apple phát hành (hoặc tối thiểu là iOS 18.7.7 nếu thiết bị không hỗ trợ iOS 26, iOS 27); tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mật mã SafeKey, thông tin thẻ, hình ảnh căn cước công dân hoặc dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Không truy cập đường dẫn đáng ngờ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Tiếp theo, nhận diện sớm dấu hiệu bị tấn công: Cần đặc biệt cảnh giác nếu điện thoại đột ngột mất sóng không rõ nguyên nhân, nhận được mã OTP hoặc yêu cầu xác thực giao dịch không do mình thực hiện, hay phát hiện biến động tài khoản bất thường. Đây có thể là dấu hiệu SIM bị chiếm quyền sử dụng, thông tin bảo mật bị lộ hoặc tài khoản đang bị truy cập trái phép.

Quan trọng nhất, hành động ngay khi nghi ngờ bị lừa đảo: Khách hàng ACB cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp ngăn chặn giao dịch trái phép. Theo hướng dẫn của ngân hàng, khách hàng có thể chủ động nhập sai mật khẩu 5 lần để khóa quyền đăng nhập ACB ONE hoặc khóa thẻ trực tiếp trên ứng dụng nếu thiết bị vẫn an toàn. Đồng thời, liên hệ ngay tổng đài ACB qua (028) 38 247 247 hoặc 1900 54 54 86 để được hỗ trợ. Nếu nghi ngờ SIM bị chiếm quyền sử dụng, cần liên hệ nhà mạng để kiểm tra và xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng không ngừng biến đổi, việc chủ động cập nhật phần mềm, kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức và bảo mật dữ liệu cá nhân là những biện pháp quan trọng giúp người dùng bảo vệ tài khoản và tài sản của mình. Khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết về Nguyên tắc giao dịch an toàn tại đây