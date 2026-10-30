Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay (30/10) tại SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu,....: Bao nhiêu một chỉ?

Đầu giờ sáng ngày 30/10, giá vàng trong nước chưa có sự thay đổi so với mức chốt phiên hôm trước.

Cụ thể, SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,7–142,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 137,4–142,7 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 140–143 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 135,5–139,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 137,4–141,4 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, giá vàng nhẫn ở mức 137,6–141,6 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết ở mức 138,2–141,2 triệu đồng/lượng, còn PNJ giao dịch ở mức 137–141 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng (mua – bán) Vàng nhẫn (mua – bán) SJC 139,7 – 142,7 135,5 – 139,5 Bảo Tín Minh Châu 137,4 – 142,7 137,4 – 141,4 Bảo Tín Mạnh Hải 140 – 143 137,4 – 141,4 DOJI 139,7 – 142,7 137,6 – 141,6 Phú Quý 138,2 – 142,7 138,2 – 141,2 PNJ 139,7 – 142,7 137 – 141

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm 1,4%, xuống còn 4.008,76 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 29/10 theo giờ Mỹ. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 0,5%, xuống 4.031,40 USD/ounce.

Áp lực giảm chủ yếu đến từ các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến. GDP quý III tăng 3,4%, trong khi chỉ số PCE tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12.

Theo Reuters, thị trường hiện đánh giá khoảng 80% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao khiến vàng, tài sản không sinh lãi, kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.