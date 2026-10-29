Ngày 29/10, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB được hưởng lãi suất bao nhiêu?

Gửi tại quầy: VPBank niêm yết 6,9%/năm

Theo biểu lãi suất đang niêm yết, VPBank áp dụng lãi suất 6,9%/năm cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 24 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng.

Tại MB, lãi suất tiết kiệm cá nhân dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,5%/năm. Sacombank áp dụng mức 6,3%/năm cho nhóm khách hàng gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng.

SHB niêm yết lãi suất 5,9%/năm cho tiền gửi tại quầy dưới 2 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, Techcombank áp dụng mức 4,85%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.

Tại HDBank, lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 24 tháng ở mức 4,9%/năm. ACB cũng niêm yết lãi suất 4,9%/năm cho kỳ hạn này.

Lãi suất online: Sacombank cao nhất trong nhóm được đối chiếu

Với hình thức gửi tiết kiệm online, Sacombank áp dụng lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng đối với nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng.

VPBank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm dành cho khoản tiền gửi online dưới 1 tỷ đồng. MB niêm yết lãi suất 6,5%/năm, còn SHB áp dụng 6,2%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Techcombank niêm yết lãi suất online 5,35%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. HDBank áp dụng mức 5%/năm cho sản phẩm tiết kiệm online thông thường.

Đối với ACB, biểu lãi suất online được cung cấp hiện chỉ thể hiện các kỳ hạn đến 12 tháng, chưa có mức lãi suất 24 tháng để đối chiếu.

Bảng tổng hợp lãi suất kỳ hạn 24 tháng

Ngân hàng Lãi suất tại quầy Lãi suất online VPBank 6,90% 7,10% Techcombank 4,85% 5,35% MB 6,50% 6,50% Sacombank 6,30% 7,30% SHB 5,90% 6,20% HDBank 4,90% 5,00% ACB 4,90% Chưa có dữ liệu

Như vậy, trong nhóm ngân hàng được khảo sát, Sacombank có lãi suất online cao nhất ở mức 7,3%/năm, còn VPBank đứng đầu về lãi suất tại quầy với 6,9%/năm. Chênh lệch giữa mức lãi suất online cao nhất và thấp nhất đã xác định trong bảng là 2,3 điểm %/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất niêm yết của các ngân hàng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.