Lãi suất tiết kiệm giảm xuống gần 0% tại một ngân hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới áp dụng từ ngày 26/10/2026. Theo biểu lãi suất công bố trên website SCB, mức lãi suất áp dụng dành cho khách hàng cá nhân mở mới sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm Online đã giảm xuống mức 0,1-0,7%/năm.

Cụ thể, đối với các kỳ hạn ngắn 31, 39 và 45 ngày, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ được niêm yết ở mức 0,1%/năm. Mức này cũng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 1, 2, 3, 4 và 5 tháng.

Với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ được SCB áp dụng ở mức 0,5%/năm. Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng được hưởng lãi suất 0,6%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, SCB niêm yết lãi suất 0,7%/năm đối với tiền gửi 24 và 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến áp dụng từ ngày 26/10.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kỳ tại SCB hiện không vượt quá 1%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, nếu gửi kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 0,6%/năm, số tiền lãi khách hàng nhận được khi đáo hạn là 600.000 đồng. Nếu gửi kỳ hạn 24 tháng với lãi suất 0,7%/năm, tiền lãi ước tính là 1,4 triệu đồng cho cả kỳ hạn, với điều kiện giữ nguyên lãi suất và không tất toán trước hạn.

Động thái điều chỉnh lãi suất của SCB diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đang có xu hướng giảm sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ngày 21/10, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện quyết liệt việc giảm mặt bằng lãi suất trên cả kênh huy động và cho vay. Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức bình quân của kỳ báo cáo từ ngày 11/10 đến 20/10.

SCB là ngân hàng đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2022. Từ khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt hồi giữa năm 2022, biểu lãi suất huy động của SCB thường thấp nhất thị trường và ít thay đổi.

Hiện tại, ở kỳ hạn 12 tháng, SCB trả lãi thấp hơn nhóm quốc doanh khoảng 6%/năm và 7%/năm so với các ngân hàng tư nhân.

Không chỉ giảm mạnh mặt bằng lãi suất huy động, SCB còn liên tục thu hẹp quy mô hoạt động. Từ quy mô gần 240 điểm giao dịch trước khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, ngân hàng này hiện chỉ còn khoảng 8 điểm giao dịch tại 6 địa phương.

Bên cạnh việc thu hẹp mạng lưới, SCB cũng vừa thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo đó, kể từ ngày 15/9/2026, trụ sở chính của ngân hàng sẽ chuyển từ địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM sang số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.