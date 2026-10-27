Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Techcombank: Mở rộng lợi thế trên thị trường vốn quốc tế

Đây là ghi nhận quan trọng của cộng đồng tài chính quốc tế đối với chiến lược phát triển bền vững, năng lực quản trị rủi ro thận trọng và kết quả tài chính vượt trội mà ngân hàng đã xây dựng trong nhiều năm qua. Techcombank cũng là một trong số ít ngân hàng được đánh giá tín nhiệm cao bởi Fitch.

Fitch ghi nhận những cải thiện rõ nét về chất lượng tài sản và hồ sơ kinh doanh

Theo đánh giá của Fitch, quyết định nâng hạng được hỗ trợ bởi sự cải thiện trong chất lượng tài sản, hồ sơ kinh doanh và năng lực quản trị rủi ro của Techcombank. Tổ chức xếp hạng này đồng thời ghi nhận việc ngân hàng duy trì các tiêu chuẩn tín dụng thận trọng, khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả và chất lượng tài sản ổn định ngay cả trong những giai đoạn thị trường nhiều biến động. "Chúng tôi nâng đánh giá về chất lượng tài sản của Techcombank lên mức 'bb' từ 'bb-', phản ánh khả năng chống chịu tín dụng bền vững mà ngân hàng duy trì trong thời gian qua."

Trong nhiều năm qua, Techcombank kiên định với định hướng tăng trưởng đi cùng chất lượng, tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường khả năng nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời đa dạng hóa danh mục khách hàng và nguồn thu nhập. Cách tiếp cận này đã giúp ngân hàng duy trì sự ổn định xuyên suốt các chu kỳ kinh tế và tạo nên nền tảng tín dụng vững chắc được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. "Chúng tôi nâng điểm đánh giá hồ sơ kinh doanh của Techcombank từ 'bb-' lên 'bb', ghi nhận mạng lưới hoạt động ngày càng rộng và sâu hơn, cùng mô hình kinh doanh được đa dạng hóa tốt hơn."

Nền tảng vốn, thanh khoản và hiệu quả sinh lời tiếp tục là lợi thế cạnh tranh nổi bật

Fitch đặc biệt đánh giá cao khả năng duy trì nguồn vốn và thanh khoản mạnh của Techcombank. Với tỷ lệ CASA thuộc nhóm dẫn đầu ngành, ngân hàng tiếp tục sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể về chi phí vốn, tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn và duy trì hiệu quả sinh lời ở mức cao.

Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn cấp 1 (Tier 1) đạt 14,1% tại Quý 3 2026 cho thấy Techcombank tiếp tục duy trì một trong những bộ đệm vốn mạnh nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nền tảng vốn vững chắc này không chỉ củng cố khả năng chống chịu trước các biến động kinh tế mà còn tạo dư địa để ngân hàng tiếp tục đầu tư cho chuyển đổi số, mở rộng hoạt động kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu vốn ngày càng tăng của nền kinh tế.

Song song với đó, cơ cấu doanh thu ngày càng đa dạng cũng là một yếu tố tích cực được ghi nhận. Các mảng dịch vụ tài chính, quản lý tài sản, ngân hàng giao dịch và thị trường vốn tiếp tục đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh, giúp nâng cao khả năng tạo lợi nhuận bền vững của ngân hàng.

Nâng hạng tín nhiệm củng cố vị thế của Techcombank trên thị trường quốc tế

Trước hết, kết quả này góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Techcombank trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng coi trọng tính minh bạch và chất lượng quản trị rủi ro, xác nhận độc lập từ một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế về chất lượng tài sản, năng lực tài chính và tiêu chuẩn quản trị của ngân hàng trở thành bảo chứng uy tín quan trọng dành cho các nhà đầu tư.

Thứ hai, xếp hạng tín nhiệm cao hơn giúp mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, đa dạng hóa cơ cấu huy động và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch trên thị trường vốn trong tương lai. Đây là yếu tố quan trọng khi các định chế tài chính toàn cầu ngày càng sử dụng xếp hạng tín nhiệm như một tiêu chí cốt lõi trong quyết định đầu tư và hợp tác.

Ngoài ra, việc nâng hạng còn củng cố niềm tin của cổ đông, khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư hiện hữu đối với chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng. Đối với các nhà đầu tư quốc tế, quyết định của Fitch là tín hiệu tích cực cho thấy Techcombank tiếp tục duy trì vị thế Doanh nghiệp Quốc gia có nền tảng tài chính mạnh và hồ sơ tín dụng tốt nhất tại Việt Nam.

Dẫn dắt cơ hội tăng trưởng mới của Việt Nam

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhu cầu vốn lớn cho đầu tư hạ tầng, chuyển đổi kinh tế và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nền tảng vốn vững chắc, thanh khoản dồi dào, năng lực quản trị rủi ro được quốc tế ghi nhận và hệ sinh thái tài chính mạnh, Techcombank chiếm lĩnh vị thế vững chắc để đồng hành cùng khách hàng và thúc đẩy mạnh mẽ các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Techcombank khép lại quý 3 với kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng ghi nhận gần 22,8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng khả quan, CASA duy trì trong nhóm dẫn đầu ngành và thu nhập dịch vụ tăng trưởng bền vững. Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, Techcombank tiếp tục duy trì chất lượng tài sản ở mức an toàn, tỷ lệ chi phí trên thu nhập thuộc nhóm thấp nhất thị trường, đồng thời tăng cường cung ứng vốn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Việc Fitch nâng hạng tín nhiệm lên BB không chỉ phản ánh những thành quả mà Techcombank đã đạt được trong thời gian qua, mà còn khẳng định khả năng tăng trưởng bền vững của ngân hàng trong những năm tới, tạo ra giá trị tích cực cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.