Sắp xét xử vắng mặt nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), nguyên Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc. Cả hai bị cáo hiện đang bị truy nã trong vụ án sai phạm xảy ra tại SeABank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Phiên tòa do Thẩm phán Vũ Quang Huy điều hành.

Cựu Giám đốc ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Theo cáo trạng vụ án, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng.

Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đã gặp, bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng khi đó, về việc tiếp tục vay vốn ngân hàng.

Hai bên thống nhất phương thức lập khống hồ sơ tín dụng. Theo đó, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực để sử dụng làm hồ sơ ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn tại SeABank Hai Bà Trưng.

Về phía ngân hàng, Giang chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho, sau đó trình duyệt hồ sơ tín dụng dù không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân các khoản vay cho khách hàng.

Bằng thủ đoạn trên, Long được SeABank cho vay tổng cộng 30 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Giám đốc doanh nghiệp bị cáo buộc tiếp tay chiếm đoạt tiền ngân hàng

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Anh Tâm, với vai trò Giám đốc Công ty An Việt Úc và là em vợ của Nguyễn Hoàng Long, được xác định đã tích cực giúp sức cho Long trong việc chiếm đoạt tài sản.

Lê Anh Tâm biết rõ Nguyễn Hoàng Long thành lập các công ty thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar nhằm sử dụng pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn tại SeABank Hai Bà Trưng.

Mặc dù thực tế không có hoạt động mua bán thép cuộn với Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Lê Anh Tâm vẫn đồng ý ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng cho thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để Nguyễn Hoàng Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn, nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Lê Anh Tâm đã ký hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư số 11, tầng 2, tòa nhà A, khu nhà ở số 6 phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, Hà Nội, là tài sản của vợ chồng anh trai Tâm, với SeABank Hai Bà Trưng. Căn hộ được định giá 2 tỷ 260 triệu đồng.

Sau đó, thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Long, Lê Anh Tâm tiếp tục ký khống các hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn, trị giá gần 13 tỷ đồng với Công ty Cơ khí Megastar.

Với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép xây dựng giai đoạn 2011-2012, hồ sơ vay vốn sử dụng tài sản bảo đảm là căn hộ số 11 và hàng hóa hình thành từ vốn vay, được bổ sung theo từng lần nhận nợ.

Dưới sự chỉ đạo của Giang, các nhân viên SeABank đã lập khống biên bản thẩm định giá trị tài sản bảo đảm và biên bản kiểm kê hàng hóa để hoàn thiện hồ sơ, giúp Tâm vay 7 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng.

Cơ quan tố tụng xác định, Tâm đã sử dụng một tài sản thế chấp là căn hộ số 11, được định giá 2 tỷ 260 triệu đồng. Do đó, số tiền Tâm đồng phạm, giúp sức cho Long chiếm đoạt của SeABank Hai Bà Trưng là 4 tỷ 740 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền giải ngân sau đó được chuyển cho Nguyễn Hoàng Long sử dụng và chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hương Giang biết rõ Nguyễn Hoàng Long và các công ty thành viên lập hồ sơ vay vốn nhưng không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như thể hiện trong hồ sơ. Tuy nhiên, Giang vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ tín dụng để ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện cho Long vay và chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeABank Hai Bà Trưng tổng cộng 14 tỷ 225 triệu đồng.

Tòa án kêu gọi hai bị cáo bỏ trốn ra đầu thú trước phiên xét xử

Trước đó, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 472/2016/HS-ST ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội đã tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng Long, Lê Quỳnh Anh, Thái Quốc Trung, Lại Phú Chiến và Võ Tuấn Hưng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Văn Hoạn, Nguyễn Anh Quang và Đỗ Tuấn Anh bị tuyên phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo quy định tại Điều 139 và Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với Lê Anh Tâm bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Thị Hương Giang bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Tuy nhiên, do hai bị can bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai người, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang theo quy định.

Đến nay, xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố và xét xử đối với hai bị can, Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang để kết luận điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt.

Hiện, TAND TP Hà Nội đã kêu gọi hai bị cáo Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.