Hơn 4.200 nhân viên thôi việc tại một ngân hàng lớn: Cứ 4 người thì giảm 1 người trong năm nay

Theo số liệu báo cáo tài chính, quy mô nhân sự của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) tiếp tục thu hẹp trong 9 tháng đầu năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng số nhân viên của ngân hàng và các công ty con là 12.553 người, giảm 4.263 người, tương đương 25,4% so với mức 16.816 người vào cuối năm 2025. Riêng ngân hàng mẹ có 11.562 nhân viên, giảm 4.289 người, tương đương 27,1% so với đầu năm.

Trước đó, kể từ quý I/2026, số lượng nhân viên hợp nhất của Sacombank đã giảm tới 2.736 người, từ 16.816 xuống 14.080 người. Sang quý II, ngân hàng tiếp tục giảm 1.002 nhân viên, đưa tổng số nhân sự xuống còn 13.078 người tại ngày 30/6/2026. Đến cuối quý III, quy mô nhân sự tiếp tục giảm thêm 525 người, còn 12.553 người. Như vậy, bình quân mỗi tháng trong 9 tháng đầu năm 2026, Sacombank giảm khoảng 474 nhân viên.

Với quy mô nhân sự hiện tại, Sacombank đã ghi nhận mức giảm hơn 1/4 lực lượng lao động chỉ sau 9 tháng, đưa số lượng nhân viên xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Chi phí cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm 2026 của Sacombank đạt khoảng 5.108 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, quy mô nhân sự cũng thu hẹp đáng kể, từ 16.816 người cuối năm 2025 xuống còn 12.553 người vào cuối tháng 9/2026. Theo đó, chi phí bình quân trên mỗi nhân viên ước đạt 45,2 triệu đồng/tháng, tăng 22,8% so với mức 36,8 triệu đồng cùng kỳ năm 2025.

Song song với việc cắt giảm nhân sự, Sacombank cũng trải qua nhiều thay đổi lớn về thương hiệu, trụ sở và bộ máy lãnh đạo trong năm 2026. Từ ngày 1/6, ngân hàng đổi tên pháp lý từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, đồng thời chuyển trụ sở chính đến địa chỉ mới tại 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM.

Bộ máy điều hành cấp cao liên tục có sự luân chuyển, với ông Nguyễn Đức Thụy rời vị trí Tổng Giám đốc vào tháng 4/2026, nhường quyền điều hành cho ông Faussier Loic Michel Marc, người chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc từ ngày 10/7.

Ngân hàng cũng có sự thay đổi nhân sự ở cấp Phó Tổng Giám đốc, với một số trường hợp từ nhiệm, thôi nhiệm vụ và bổ nhiệm mới. Gần đây nhất, Sacombank công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Ông Quốc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại ANZ, HSBC, VIB, Commonwealth Bank of Australia và Westpac.

Về kết quả kinh doanh, BCTC quý III/2026 của Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với mức 3.657 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 53,6%.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận Sacombank sụt giảm chủ yếu do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh, trong khi thu nhập lãi thuần suy giảm.

Tổng tài sản hợp nhất tại cuối quý III đạt khoảng 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ xấu tăng lên 51.367 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 7,33% tổng dư nợ cho vay, so với mức khoảng 6,41% hồi đầu năm.