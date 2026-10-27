VietABank tăng trưởng hiệu quả, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Quy mô tăng trưởng vững chắc, về đích sớm nhiều chỉ tiêu

Tính đến 30/09/2026, tổng tài sản của VietABank đạt 156.490 tỷ đồng, tăng 16,25% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành vượt kế hoạch cả năm chỉ sau ba quý. Nguồn vốn huy động đạt 116.010 tỷ đồng, tăng 12,54% và cũng đã cán đích kế hoạch năm (100,49%), phản ánh niềm tin của khách hàng dành cho ngân hàng.

Dư nợ cho vay đạt 96.680 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ và hoàn thành 95,13% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,38%, sau khi ngân hàng chủ động xử lý các khoản nợ tồn đọng trong kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 13,42% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi đạt 8.074 tỷ đồng, tăng 26,7%. Hoạt động dịch vụ là điểm sáng nổi bật với thu nhập thuần tăng 51,03%, nhờ doanh thu dịch vụ thanh toán tăng 64,8%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối gấp 2,1 lần cùng kỳ. Kết quả này cho thấy chiến lược đẩy mạnh dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu của VietABank đang đi đúng hướng.

Vận hành hiệu quả, nền tảng vốn được củng cố

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 37,58%, thể hiện hiệu quả quản trị chi phí. ROE đạt 11,99% và ROA đạt 0,86%. Các chỉ số này cho thấy hiệu quả hoạt động của VietABank gắn với cả tăng trưởng quy mô và quản lý chi phí, sử dụng nguồn lực tài chính. Ngân hàng tiếp tục nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và kiểm soát rủi ro tín dụng nhằm cải thiện khả năng sinh lời.

Trong 9 tháng năm 2026, VietABank đã tăng vốn điều lệ từ 8.164 tỷ đồng lên 9.021 tỷ đồng, nâng vốn chủ sở hữu lên 11.110 tỷ đồng. Việc tăng vốn góp phần củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn và tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở nguồn lực vốn được bổ sung, Ngân hàng có thêm điều kiện để chủ động phân bổ vốn, mở rộng tín dụng có chọn lọc và phát triển các nguồn thu ngoài lãi.

Khẳng định dấu ấn trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong năm 2026, VietABank tiếp tục phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tập trung vào các nhu cầu về vốn, thanh toán, quản lý dòng tiền và chuyển đổi số. Ngân hàng cũng ra mắt VIETABANK BIZ – nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao trải nghiệm giao dịch và hiệu quả quản lý tài chính.

VietABank lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu "Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Với định hướng phát triển các giải pháp tài chính gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, ngày 30/09/2026, VietABank lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu "Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa" tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026 (VOBA). Giải thưởng do IDG Vietnam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức, ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng trong phát triển sản phẩm, dịch vụ phục vụ phân khúc SME.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được và những ghi nhận trong hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, VietABank tiếp tục tập trung vào tăng trưởng tín dụng an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đa dạng hóa nguồn thu, hướng tới hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.