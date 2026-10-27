Sáng 27/10: ACB báo lãi 16.600 tỷ, lợi nhuận 12 ngân hàng công bố vượt 110.000 tỷ

ACB lãi hơn 16.600 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 74% kế hoạch năm

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 74% kế hoạch cả năm. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ACB đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 16%. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 16%, trong khi lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác đóng góp gần 2.300 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của ACB đạt khoảng 765.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm.

Về các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của ngân hàng ở mức khoảng 28%, thấp hơn mức trần 40% theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), tính theo Thông tư 25, đạt khoảng 79%, thấp hơn mức tối đa 85%. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 14 đạt khoảng 12%.

Tại thời điểm cuối quý III, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của ACB ở mức khoảng 1,04%.

OCB lãi hơn 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng hơn 20%

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt hơn 1.653 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.123 tỷ đồng, tăng hơn 20% và hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu thuần của OCB đạt hơn 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuần từ lãi đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%, còn thu nhập ngoài lãi tăng 43%.

Động lực tăng trưởng thu nhập ngoài lãi đến từ thu thuần dịch vụ tăng 39,6%, cùng sự cải thiện đáng kể của hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán.

Kienlongbank lãi 1.713 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, HOSE: KLB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.713 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 66% kế hoạch cả năm. Riêng quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 537 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ và giảm 17,9% so với quý II.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 115.968 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiền gửi khách hàng đạt 81.827 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm. Đáng chú ý, riêng quý III, chỉ tiêu này tăng 10,7%, tương đương gần 7.900 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 78.465 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm, nhưng chỉ tăng 1,1% trong quý III.

Vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 9.733 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Sau đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Kienlongbank tăng từ 5.822 tỷ đồng lên 7.528 tỷ đồng.

Saigonbank giảm mạnh lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, HoSE: SGB) ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 17,8 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 66 tỷ đồng, giảm gần 75% và mới hoàn thành 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đà suy giảm lợi nhuận của Saigonbank chủ yếu đến từ sự đi xuống của các mảng kinh doanh dịch vụ, ngoại hối, trong khi chi phí hoạt động tăng mạnh. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Về quy mô hoạt động, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Saigonbank đạt 35.373 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 21.754 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 21.972 tỷ đồng cuối năm trước. Tiền gửi khách hàng cũng giảm từ 26.326 tỷ đồng xuống còn 25.171 tỷ đồng.

LPBank lãi hơn 10.400 tỷ trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm.

Năm 2026, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025.

Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đầu năm đạt 19.179 tỷ đồng, cũng tăng 29%. Trong đó, thu thuần ngoài lãi lũy kế đạt 7.489 tỷ đồng, chiếm 39% tổng thu nhập hoạt động

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Về huy động vốn, tiền gửi khách hàng và các nguồn vốn huy động trên thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2025 và tăng 24% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của LPBank trong 9 tháng đầu năm ở mức 27,83%, giảm khoảng 0,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, tỷ lệ này đạt 20,71%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,87% tại thời điểm cuối tháng 9/2026.

Techcombank lãi 10.400 tỷ trong quý 3

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công bố của ngân hàng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong 9 tháng đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Riêng quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 12 tháng gần nhất đạt 16,3%, so với mức 14,4% cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,5%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động tín dụng, dư nợ tại ngân hàng riêng lẻ tăng 16,3% so với đầu năm khi tính cả các khoản tín dụng dành cho dự án được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng. Nếu tính theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước cấp, mức tăng đạt 10,7%.

Dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo Techcombank, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động giải ngân cho các dự án hạ tầng quy mô lớn.

PGBank lãi 630 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 27%

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế sau dự phòng đạt 630 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, tổng thu thuần của ngân hàng tăng 9,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng hơn gấp đôi.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,1%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 5,8% so với cuối năm trước. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 32%.

Về quy mô vốn, vốn chủ sở hữu của PGBank đạt 8.364 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Vốn điều lệ tăng từ 5.500 tỷ đồng lên 7.327 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33,2%.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tỷ lệ nợ xấu của PGBank ở mức 2,46%.

Lợi nhuận ABBank cao gấp đôi cùng kỳ năm 2025

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 4.301 tỷ đồng, hoàn thành gần 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của ABBank đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí hoạt động tăng 21%, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập, qua đó giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 33% xuống 27%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2025.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN ở mức 0,80% tại ngày 30/9/2026, thấp hơn mục tiêu dưới 1,5% đặt ra cho cả năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

VPBank lãi gần 30.000 tỷ sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (‏VPBank; HoSE: VPB‏) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với tổng tài sản hợp nhất vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Đóng góp quan trọng cho sự mở rộng này là dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm 2025.

‏Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần hợp nhất 9 tháng tăng 26,7% lên gần 53.100 tỷ đồng nhờ sự mở rộng của tín dụng và kiểm soát tốt chất lượng tài sản. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 76,3%, với đóng góp tích cực từ các mảng thanh toán, bảo hiểm và ngân hàng đầu tư.‏

‏Nhờ vậy, sau 9 tháng năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất đạt gần 65.500 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ; trong đó, riêng ngân hàng mẹ là gần 48.900 tỷ đồng, tăng 32,6%. ‏

‏Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng ở mức gần 30.000 tỷ đồng‏, tương đương kết quả cả năm 2025, tăng gần 47% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của VPBank ở mức hơn 11.000 tỷ đồng - mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử hoạt động.

Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm và hơn 95% mục tiêu tăng trưởng quy mô.

Tính đến ngày 30/9/2026, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank trước CIC ở mức khoảng 1,5%, giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ nhóm 2 được kiểm soát ở mức 0,6%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6 điểm % so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng đạt 11,3%, tăng 0,2 điểm % so với cuối năm 2025 và cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định.

Về quy mô, tổng tài sản của Nam A Bank tiệm cận 465.000 tỷ đồng. Tổng huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

Vietbank: Lợi nhuận 9 tháng đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính đạt 1.297 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 50% so với mức 865 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Như vậy, lợi nhuận của ngân hàng tăng thêm 432 tỷ đồng sau một năm.

Động lực tăng trưởng đến từ cả hoạt động kinh doanh cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, lãi từ hoạt động khác đạt 181 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30%, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng. Giá trị giấy tờ có giá phát hành cũng tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng.

SHB ước lãi 14.300 tỷ đồng trong 9 tháng

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026 diễn ra chiều 15/10, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Ngô Thu Hà cho biết lợi nhuận trước thuế sơ bộ của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính từ đầu năm đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SHB tăng khoảng 11,4%, lên 990.000 tỷ đồng, đồng thời cao hơn 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Huy động vốn trên thị trường 1 đạt 720.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12,2% so với đầu năm và 14,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng, tăng 9,52% so với đầu năm. Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, SHB cho biết tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Liên quan đến thương vụ chuyển nhượng vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance), bà Ngô Thu Hà cho biết khoản thu từ giao dịch này sẽ được hạch toán trong quý IV/2026, thay vì quý III như một số nhà đầu tư đặt vấn đề.

Agribank ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh tích cực trong quý III

Theo thông tin được ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chia sẻ tại hội nghị gần đây, trong quý III/2026, một số hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt kết quả tốt nhất kể từ đầu năm. Đáng chú ý, mức tăng dư nợ cho vay đối với khách hàng pháp nhân trong quý III cao gấp 3,4 lần mức tăng của quý II.

Tính đến ngày 30/9/2026, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Agribank cơ bản bám sát lộ trình và định hướng của NHNN cũng như Hội đồng thành viên ngân hàng.

Cụ thể, nguồn vốn huy động tăng 8,2% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 8,8%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, bảo đảm mục tiêu do NHNN giao.

Agribank đồng thời duy trì cân đối vốn an toàn, hiệu quả, gắn tăng trưởng tín dụng với kiểm soát chất lượng cho vay, quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống.