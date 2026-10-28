Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng ngày 28/10 tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ

Giá vàng trong nước đầu giờ sáng ngày 28/10 chưa có sự điều chỉnh so với mức chốt phiên hôm trước.

Cụ thể, đối với vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 142 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 137–142 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý niêm yết ở mức 137,5–141,7 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 135–139 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 137–141 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 137,3–141,3 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 137,6–140,6 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý niêm yết giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 140,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 139 142 135 139 Bảo Tín Minh Châu 137 142 137 141 Bảo Tín Mạnh Hải 139 142 137 141 DOJI 139 142 137,3 141,3 Phú Quý 137,5 141,7 137,5 140,5 PNJ 139 142 137,6 140,6

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 27/10 khi giá dầu thô giảm, giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Kitco, tại thời điểm cập nhật chiều 27/10 theo giờ Mỹ, giá vàng giao ngay đứng quanh mức 4.058,20 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce, tương đương 1,05% so với phiên trước. Giá bạc giao ngay cũng tăng 0,66%, lên khoảng 54,20 USD/ounce.

Đà phục hồi của kim loại quý được hỗ trợ bởi giá dầu Brent lùi về gần 114 USD/thùng và dầu WTI xuống quanh 100 USD/thùng, qua đó làm giảm áp lực lạm phát từ năng lượng và lo ngại Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,99% vẫn là những yếu tố hạn chế đà tăng của vàng.

Giới đầu tư hiện tập trung vào quyết định lãi suất của Fed dự kiến công bố ngày 28/10 theo giờ Mỹ. Dù thị trường nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này, triển vọng chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm vẫn là yếu tố quan trọng chi phối giá vàng. Nếu Fed phát tín hiệu cứng rắn hoặc lạm phát tiếp tục dai dẳng, kim loại quý có thể chịu thêm áp lực; ngược lại, triển vọng lãi suất bớt thắt chặt có thể tạo động lực cho giá vàng.