Kiểm toán Nhà nước trước yêu cầu đổi mới trong bối cảnh mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội Thảo - Ảnh: chinhphu.vn

Kiểm toán ngày càng gắn với hiệu quả quản trị quốc gia

Ngày 27/10, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế "Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, các cơ quan kiểm toán tối cao hoạt động trên cơ sở nguyên tắc độc lập, khách quan, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công. Hoạt động kiểm toán còn góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thúc đẩy phát triển bền vững...

Sau hơn ba thập niên hoạt động, KTNN từng bước khẳng định vị thế, uy tín và vai trò trong kiểm toán, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, kết quả kiểm toán cung cấp thông tin khách quan, đáng tin cậy, phục vụ Quốc hội thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là về tài chính quốc gia, ngân sách nhà nước.

Đồng thời, kết quả kiểm toán hỗ trợ Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, phát hiện và khắc phục những bất cập trong cơ chế, chính sách.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực công trở thành yêu cầu quan trọng. Vì vậy, thông tin kiểm toán không chỉ phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát mà còn cung cấp căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội thảo quốc tế "Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới"

Đổi mới phương pháp, hoàn thiện thể chế và ứng dụng công nghệ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho rằng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản trị quốc gia, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, hiệu quả và bền vững trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Trong bối cảnh đó, kiểm toán nhà nước (KTNN) không chỉ dừng ở kiểm tra tuân thủ tài chính mà cần chuyển mạnh sang cung cấp luận cứ hoạch định chính sách, cảnh báo sớm rủi ro và nâng cao giá trị công.

Sự phát triển của AI, phân tích dữ liệu lớn, hệ thống thông tin địa lý, ảnh vệ tinh và kiểm toán thời gian thực mở ra những phương pháp tiếp cận mới. Đồng thời, phạm vi kiểm toán ngày càng mở rộng sang các lĩnh vực như tài sản số, dữ liệu quốc gia, tài chính xanh, trái phiếu xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, đòi hỏi KTNN nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Đối với Việt Nam, đổi mới hoạt động KTNN có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, giám sát nguồn lực quốc gia.

Năm 2026 cũng là dấu mốc quan trọng khi KTNN xây dựng định hướng phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật KTNN. Đây là cơ hội để tham khảo kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực kiến nghị kiểm toán và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, KTNN cần đổi mới đồng bộ về tư duy, thể chế, phương pháp và năng lực thực thi; chú trọng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu kiểm toán trong môi trường số, mở rộng kiểm toán các lĩnh vực mới và nâng cao hiệu quả thực hiện kiến nghị sau kiểm toán.

Với vai trò là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước trong kiểm soát nguồn lực công, KTNN cần xây dựng nền tảng pháp lý đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới một nền kiểm toán chuyên nghiệp, hiện đại, có uy tín quốc tế, đóng góp thiết thực vào phát triển bền vững của đất nước.