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Lãi suất ngày 28/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngày 28/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Ngày 28/10, MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm. Trong khi đó, VPBank dẫn đầu kỳ hạn 18 tháng với mức 7,4%/năm, còn lãi suất tại SCB chỉ ở mức 0,6%/năm ở cả hai kỳ hạn này.

Theo bảng lãi suất huy động tiền gửi online niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 28/10/2026, lãi suất tiền gửi có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng và giữa các kỳ hạn. Trong đó, nhóm ngân hàng có lãi suất cao tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

5 ngân hàng niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 7%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết lãi suất 7%/năm, cao nhất trong các ngân hàng được thống kê.

Đứng sau nhóm dẫn đầu là BVBank với mức 6,9%/năm. Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MSB cùng áp dụng lãi suất 6,8%/năm. LPBank, Saigonbank và VPBank niêm yết 6,7%/năm; Bac A Bank áp dụng 6,6%/năm, còn OCB ở mức 6,5%/năm.

Trong nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6% đến dưới 6,5%/năm, BaoVietBank và SHB cùng niêm yết 6%/năm. MB áp dụng 5,85%/năm, NCB ở mức 5,8%/năm; TPBank và ABBank cùng niêm yết 5,75%/năm.

Các mức lãi suất thấp hơn được ghi nhận tại VietBank với 5,6%/năm, GPBank với 5,55%/năm, Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm. ACB niêm yết 5,2%/năm, PVcomBank ở mức 5,1%/năm, KienlongBank là 5%/năm và SeABank là 4,5%/năm.

Đáng chú ý, SCB niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng chỉ 0,6%/năm, thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng khác.

VPBank dẫn đầu lãi suất kỳ hạn 18 tháng với 7,4%/năm

Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết lãi suất 7,4%/năm, cao nhất trong bảng thống kê ngày 28/10.

MBV, Sacombank và VCBNeo cùng áp dụng mức 7%/năm. PGBank niêm yết 6,8%/năm, bằng mức lãi suất của Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. BVBank áp dụng 6,7%/năm, MSB ở mức 6,6%/năm và LPBank là 6,55%/năm.

Saigonbank niêm yết 6,5%/năm, Bac A Bank ở mức 6,45%/năm và OCB là 6,4%/năm. Nam A Bank áp dụng 6,3%/năm; Viet A Bank ở mức 6,2%/năm.

Trong nhóm lãi suất từ 6% đến dưới 6,2%/năm, NCB, SHB và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm. BaoVietBank và VIB áp dụng lần lượt 6%/năm và 5,9%/năm; VietBank cũng niêm yết 5,9%/năm.

MB và PVcomBank cùng áp dụng lãi suất 5,85%/năm. TPBank niêm yết 5,75%/năm, HDBank ở mức 5,6%/năm. Techcombank áp dụng 5,35%/năm, trong khi ABBank và Eximbank cùng ở mức 5,3%/năm.

Ở cuối bảng, SeABank niêm yết 4,75%/năm, KienlongBank ở mức 4,65%/năm và SCB là 0,6%/năm. 

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng: PGBank cao nhất với 6,9%/năm

Với kỳ hạn 6 tháng, PGBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm. BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm; Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank cùng ở mức 6,6%/năm.

Bac A Bank niêm yết 6,55%/năm, trong khi LPBank và MBV cùng áp dụng 6,5%/năm. MSB ở mức 6,3%/năm, OCB là 6,2%/năm. Viet A Bank và Vikki Bank cùng niêm yết 6%/năm; BaoVietBank và Nam A Bank cùng ở mức 5,9%/năm.

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, ABBank niêm yết 5,75%/năm; SHB và VIB cùng ở mức 5,7%/năm. NCB áp dụng 5,6%/năm, TPBank là 5,55%/năm. Eximbank và VietBank cùng niêm yết 5,4%/năm, còn MB ở mức 5,3%/năm.

PVcomBank áp dụng lãi suất 4,8%/năm; ACB ở mức 4,4%/năm và SeABank là 4,15%/năm. SCB niêm yết mức 0,1%/năm ở kỳ hạn này.

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng: Phần lớn ngân hàng niêm yết 4,75%/năm

Ở kỳ hạn 3 tháng, nhiều ngân hàng cùng niêm yết lãi suất 4,75%/năm, gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Bac A Bank, BaoVietBank, BVBank, MBV, MSB, Nam A Bank, NCB, OCB, PGBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo, Viet A Bank và VPBank.

Một số ngân hàng áp dụng mức thấp hơn. Techcombank và LPBank cùng niêm yết 4,55%/năm; PVcomBank ở mức 4,5%/năm, VIB là 4,45%/năm và ACB áp dụng 4,4%/năm.

KienlongBank niêm yết 4,2%/năm, ABBank ở mức 4%/năm và SeABank là 3,95%/năm. GPBank áp dụng 3,7%/năm, thấp nhất trong nhóm ngân hàng ngoại trừ SCB. Riêng SCB niêm yết lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 0,1%/năm.

Nhìn chung, biểu lãi suất ngày 28/10 cho thấy mức niêm yết cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 7%/năm, trong khi VPBank dẫn đầu kỳ hạn 18 tháng với 7,4%/năm. Mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt tại SCB khi lãi suất trong bảng chỉ dao động từ 0,1% đến 0,6%/năm ở các kỳ hạn được thống kê.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất niêm yết của các ngân hàng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.

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Mạnh Đức

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