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Lãi suất ngày 25/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB đang niêm yết lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất ở mức 7%/năm. Trong khi đó, VPBank dẫn đầu kỳ hạn 18 tháng với mức 7,4%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động niêm yết tại 35 ngân hàng, mặt bằng lãi suất tiết kiệm ngày 25/10/2026 có sự phân hóa giữa các nhà băng và từng kỳ hạn. Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở các kỳ hạn dài, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh áp dụng mức lãi suất tương đối đồng đều.

Những ngân hàng có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng

Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất ghi nhận là 7%/năm, được niêm yết tại 5 ngân hàng gồm MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB.

Xếp ngay sau nhóm dẫn đầu là BVBank với lãi suất 6,9%/năm. Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất 6,8%/năm gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MSB.

LPBank, Saigonbank và VPBank cùng áp dụng lãi suất 6,7%/năm ở kỳ hạn này. Techcombank niêm yết 6,65%/năm, trong khi Bac A Bank áp dụng mức 6,6%/năm. OCB có lãi suất 6,5%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, Nam A Bank, Viet A Bank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm. BaoVietBank và SHB áp dụng mức 6%/năm; MB niêm yết 5,85%/năm, còn NCB ở mức 5,8%/năm.

Một số ngân hàng có mức lãi suất thấp hơn ở kỳ hạn 12 tháng, như SeABank với 4,5%/năm và SCB với 3,7%/năm. ACB niêm yết 5,2%/năm, trong khi HDBank và Eximbank cùng ở mức 5,3%/năm.

Ngày 25/10, ngân hàng nào đang niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất ? - Ảnh 1.

VPBank dẫn đầu lãi suất kỳ hạn 18 tháng

Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất, đạt 7,4%/năm.

MBV, Sacombank và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm. PGBank và nhóm 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank áp dụng mức 6,8%/năm. BVBank đứng ở mức 6,7%/năm, còn LPBank niêm yết 6,55%/năm.

Saigonbank áp dụng lãi suất 6,5%/năm; Bac A Bank ở mức 6,45%/năm và OCB là 6,4%/năm. Nam A Bank niêm yết 6,3%/năm, trong khi NCB, SHB và Vikki Bank cùng ở mức 6,1%/năm.

Ở chiều ngược lại, SCB niêm yết 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. SeABank áp dụng 4,75%/năm, còn KienlongBank ở mức 4,65%/năm. Dữ liệu tổng hợp không ghi nhận mức lãi suất 18 tháng của ACB.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng: PGBank đứng đầu

Đối với kỳ hạn 6 tháng, PGBank đang niêm yết mức cao nhất là 6,9%/năm. BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm; Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank niêm yết 6,6%/năm.

Bac A Bank áp dụng 6,55%/năm, trong khi LPBank và MBV cùng niêm yết 6,5%/năm. Techcombank đạt 6,45%/năm, còn Saigonbank ở mức 6,4%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, MBV và VCBNeo cùng dẫn đầu với lãi suất 7%/năm. PGBank và Sacombank cùng niêm yết 6,9%/năm; nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank áp dụng 6,6%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, phần lớn ngân hàng niêm yết mức lãi suất 4,75%/năm. Một số nhà băng áp dụng mức thấp hơn, trong đó SCB ở mức 1,9%/năm và GPBank niêm yết 3,7%/năm.

Lãi suất nhóm ngân hàng quốc doanh

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đang áp dụng cùng biểu lãi suất ở các kỳ hạn: 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho các kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

So với nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng, mức 6,8%/năm của nhóm ngân hàng quốc doanh thấp hơn 0,2 điểm %.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được cập nhật theo bảng lãi suất niêm yết ngày 25/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Theo Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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