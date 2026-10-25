Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 25/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Chiều 25/10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với mức cập nhật gần nhất ngày 24/10. PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên mức giá này.

Tại DOJI, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với SJC. Đây cũng là mức giá mua vào và bán ra cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 137,1 – 141,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 137,7 – 141,7 triệu đồng/lượng. Cả hai thương hiệu đều giữ nguyên giá so với lần cập nhật gần nhất.

Đối với vàng nhẫn 9999, Công ty SJC niêm yết ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), thấp nhất trong nhóm thương hiệu có đủ dữ liệu hai chiều.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng, là thương hiệu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 137,1 – 141,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giao dịch ở mức 137,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào vàng nhẫn được ghi nhận ở mức 136,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa trải qua thêm một tuần giảm mạnh khi áp lực từ giá dầu tăng cao, lo ngại lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.164,69 USD/ounce và có thời điểm tăng lên 4.190,17 USD/ounce trong sáng thứ Hai. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi giá năng lượng leo thang, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Áp lực bán gia tăng trong những phiên tiếp theo, đặc biệt sau khi các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cao hơn dự báo. Đến phiên thứ Năm, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ đã kéo theo hoạt động thanh lý vị thế trên thị trường vàng.

Giá vàng tiếp tục lao dốc trong phiên thứ Sáu, có thời điểm chạm mức thấp nhất tuần là 3.975,10 USD/ounce, thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Sau đó, kim loại quý dao động quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce trước khi khép lại tuần giao dịch.

Theo giới phân tích, căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang đẩy giá năng lượng lên cao, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này khiến thị trường lo ngại Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất, bất chấp những bất ổn địa chính trị.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định triển vọng kỹ thuật của vàng vẫn tương đối yếu khi các chỉ báo động lượng chưa phục hồi, trong khi đường trung bình động 5 ngày và 20 ngày đều đang đi xuống. Vùng kháng cự ban đầu được xác định quanh 4.065 – 4.075 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cho rằng đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã kích hoạt các yêu cầu bổ sung ký quỹ, buộc nhà đầu tư phải bán vàng để thu hồi tiền mặt. Tuy nhiên, ông không kỳ vọng giá vàng sẽ duy trì dưới 4.000 USD/ounce quá lâu.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang trở nên thận trọng hơn sau đợt giảm giá mạnh.

Trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát, có 7 người, tương đương 41%, dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới. Chỉ 4 người (24%) kỳ vọng giá tăng, trong khi 6 người còn lại (35%) nhận định giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Ngược lại, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản phục hồi. Trong 161 người tham gia khảo sát trực tuyến, có 42% dự báo giá vàng tăng, 26% nhận định giá giảm và 33% kỳ vọng thị trường đi ngang.

Trong tuần tới, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là các quyết định lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Đặc biệt, quyết định của Fed cùng các số liệu tăng trưởng GDP và lạm phát PCE của Mỹ có thể tác động đáng kể đến xu hướng giá vàng.