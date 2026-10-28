Lộ diện những ngân hàng tư nhân lãi lớn nhất 9 tháng đầu năm 2026

Tính đến sáng 28/10, đã có 15 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026. Bức tranh lợi nhuận cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các nhà băng, cả về quy mô thu nhập lẫn tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ.

VPBank dẫn đầu, Techcombank bám sát

Đứng đầu danh sách là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB), với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ sự mở rộng của hoạt động tín dụng cùng đóng góp tích cực của các nguồn thu ngoài lãi. Thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt gần 53.100 tỷ đồng, tăng 26,7%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 76,3%, nhờ đóng góp từ các mảng thanh toán, bảo hiểm và ngân hàng đầu tư.

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất đạt gần 65.500 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt hơn 11.000 tỷ đồng, mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 30%.

Xếp thứ hai là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB), với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1%. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8%.

Các chỉ số sinh lời tiếp tục duy trì ở mức tích cực. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 12 tháng gần nhất đạt 16,3%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,5%.

Tổng tài sản của Techcombank tại cuối tháng 9 đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chủ yếu nhờ hoạt động giải ngân cho các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Với kết quả trên, VPBank đang tạo khoảng cách hơn 1.000 tỷ đồng so với Techcombank về lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm. Hai ngân hàng đồng thời là những cái tên nổi bật nhất về quy mô lợi nhuận trong nhóm tư nhân đã công bố số liệu.

ACB, SHB và LPBank cùng lãi trên 10.000 tỷ đồng

Đứng thứ ba trong danh sách là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã chứng khoán: ACB), với lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ và hoàn thành 74% kế hoạch cả năm.

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng hơn 9%.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 16%; thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 16%. Dư nợ cho vay khách hàng tại cuối tháng 9 đạt khoảng 765.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm.

Xếp ngay sau ACB là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB, mã chứng khoán: SHB), với lợi nhuận trước thuế sơ bộ ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và hoàn thành 81% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của SHB đạt khoảng 990.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm. Huy động vốn trên thị trường 1 đạt 720.000 tỷ đồng, tăng 12,2%, trong khi dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng, tăng 9,52%.

Đứng thứ năm là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB), với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm.

Riêng quý III, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.448 tỷ đồng, tăng 29%. Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%; thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, chiếm 39% tổng thu nhập hoạt động.

Tại cuối quý III, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2025.

Như vậy, trong nhóm 15 ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh, có 5 nhà băng ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ đồng. Đây cũng là nhóm dẫn đầu về quy mô lợi nhuận, dù tốc độ tăng trưởng và mức độ hoàn thành kế hoạch năm có sự khác biệt.

Sacombank, Nam A Bank, ABBank và OCB ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng

Ở vị trí thứ sáu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.893 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm 46,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 73% kế hoạch năm.

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Đà suy giảm chủ yếu đến từ áp lực chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh, trong khi thu nhập lãi thuần đi xuống.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt khoảng 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 682.457 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng.

Đứng thứ bảy là Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), với lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 80% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của Nam A Bank tại cuối tháng 9 tiệm cận 465.000 tỷ đồng. Tổng huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu trước CIC ở mức khoảng 1,5%, giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11,3%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định.

Xếp thứ tám là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 4.301 tỷ đồng, hoàn thành gần 96% kế hoạch cả năm.

Tổng thu nhập hoạt động của ABBank đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 21%, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 33% xuống 27%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 276.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng.

Đứng thứ chín là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), với lợi nhuận trước thuế 4.123 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 59% kế hoạch năm.

Tổng thu thuần của OCB đạt hơn 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5%. Trong đó, thu thuần từ lãi đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%; thu nhập ngoài lãi tăng 43%, nhờ sự cải thiện của hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và chứng khoán.

Nhóm ngân hàng quy mô nhỏ: BVBank vượt kế hoạch năm

Trong nhóm ngân hàng có lợi nhuận dưới 2.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, mã chứng khoán: KLB) đứng đầu với lợi nhuận trước thuế 1.713 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 66% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 115.968 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 81.827 tỷ đồng, tăng 13,6%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 78.465 tỷ đồng, tăng 9,6%.

Đứng tiếp theo là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank), với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần của VietBank đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12%. Lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần cùng kỳ; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30%, còn thu nhập thuần từ dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã chứng khoán: VAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.191 tỷ đồng, tăng 13,42% so với cùng kỳ và hoàn thành 61% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của VietABank tại ngày 30/9 đạt 156.490 tỷ đồng, tăng 16,25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn huy động đạt 116.010 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay đạt 96.680 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,38%.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 là 700 tỷ đồng, BVBank đã hoàn thành khoảng 118% mục tiêu sau 3 quý, tương đương vượt kế hoạch khoảng 18%.

Tổng thu nhập hoạt động của BVBank đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 36%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 40%; thu nhập ngoài lãi đạt 228 tỷ đồng, tăng 28%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 85.540 tỷ đồng, tăng 9,3%, trong khi tổng huy động vốn đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Xếp dưới BVBank là Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), với lợi nhuận trước thuế 630 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của PGBank tại cuối tháng 9 đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,1%, tiền gửi khách hàng tăng 5,8%. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 32%.

Đứng cuối danh sách là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB), với lợi nhuận trước thuế gần 66 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm gần 75% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank đạt 17,8 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ. Kết quả này chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm của các mảng dịch vụ, ngoại hối và chi phí hoạt động tăng.