Ngày 28/10, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB được hưởng lãi suất bao nhiêu?
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại 7 ngân hàng lớn MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB có sự chênh lệch đáng kể giữa hình thức gửi tại quầy và online.
- 28-10-2026Lãi suất ngày 28/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...
- 27-10-2026Ngày 27/10, gửi dưới 1 tỷ đồng 12 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB được hưởng lãi suất bao nhiêu?
Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất
Theo biểu lãi suất được cung cấp, VPBank áp dụng mức lãi suất 6,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại quầy đối với khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong 7 ngân hàng lớn ngoài quốc doanh.
Đứng thứ hai là Sacombank với lãi suất 5,8%/năm, áp dụng cho nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Techcombank niêm yết lãi suất 5,55%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.
Tại SHB, lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,3%/năm. HDBank áp dụng mức 4,9%/năm cho sản phẩm tiết kiệm thông thường.
Trong khi đó, lãi suất tại quầy của MB là 4,1%/năm đối với khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng. ACB có mức thấp nhất trong nhóm so sánh, ở mức 4%/năm.
Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất tại quầy cao nhất và thấp nhất là 2,3 điểm %/năm.
Bảng lãi suất tại quầy kỳ hạn 6 tháng ngày 28/10
|
Ngân hàng
|
Lãi suất (%/năm)
|
VPBank
|
6,30%
|
Sacombank
|
5,80%
|
Techcombank
|
5,55%
|
SHB
|
5,30%
|
HDBank
|
4,90%
|
MB
|
4,10%
|
ACB
|
4,00%
Gửi online: Sacombank niêm yết lãi suất 6,7%/năm
Với hình thức gửi tiết kiệm online, Sacombank đứng đầu bảng so sánh với mức lãi suất 6,7%/năm đối với nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng theo biểu lãi suất được cung cấp.
VPBank đứng thứ hai với lãi suất 6,6%/năm dành cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Techcombank áp dụng mức 6,05%/năm cho khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng.
SHB niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,7%/năm. Tại MB, khách hàng Mass sử dụng sản phẩm Tiền gửi số truyền thống, với số tiền dưới 1 tỷ đồng, được hưởng lãi suất 5,2%/năm.
HDBank áp dụng lãi suất 5%/năm cho tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng. Trong khi đó, ACB niêm yết mức 4,5%/năm đối với khách hàng gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.
Chênh lệch giữa lãi suất online cao nhất và thấp nhất trong nhóm là 2,2 điểm %/năm.
Bảng lãi suất tại online kỳ hạn 6 tháng ngày 28/10
|
Ngân hàng
|
Lãi suất (%/năm)
|
Sacombank
|
6,70%
|
VPBank
|
6,60%
|
Techcombank
|
6,05%
|
SHB
|
5,70%
|
MB
|
5,20%
|
HDBank
|
5,00%
|
ACB
|
4,50%
Nhìn chung, gửi online đang mang lại mức lãi suất cao hơn gửi tại quầy tại cả 7 ngân hàng trên. Sacombank và VPBank là hai ngân hàng có lãi suất nổi bật ở kỳ hạn 6 tháng, lần lượt dẫn đầu về lãi suất online và tại quầy.
An ninh tiền tệ
Sự kiện: Lãi suất hôm nayXem tất cả >>
- Lãi suất ngày 28/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...
- Ngày 27/10, gửi dưới 1 tỷ đồng 12 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB được hưởng lãi suất bao nhiêu?
- Lãi suất ngày 26/10 tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...
- Ngày 26/10, gửi 100 triệu đồng 18 tháng tại Sacombank, SHB, HDBank, MB, VPBank, Techcombank và ACB nhận bao nhiêu tiền lãi?
- Lãi suất ngày 25/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...