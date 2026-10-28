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Ngày 28/10, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB được hưởng lãi suất bao nhiêu?

| | Tài chính - ngân hàng

Ngày 28/10, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB được hưởng lãi suất bao nhiêu?

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại 7 ngân hàng lớn MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB có sự chênh lệch đáng kể giữa hình thức gửi tại quầy và online.

Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất được cung cấp, VPBank áp dụng mức lãi suất 6,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại quầy đối với khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong 7 ngân hàng lớn ngoài quốc doanh.

Đứng thứ hai là Sacombank với lãi suất 5,8%/năm, áp dụng cho nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Techcombank niêm yết lãi suất 5,55%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.

Tại SHB, lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,3%/năm. HDBank áp dụng mức 4,9%/năm cho sản phẩm tiết kiệm thông thường.

Trong khi đó, lãi suất tại quầy của MB là 4,1%/năm đối với khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng. ACB có mức thấp nhất trong nhóm so sánh, ở mức 4%/năm.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất tại quầy cao nhất và thấp nhất là 2,3 điểm %/năm.

Bảng lãi suất tại quầy kỳ hạn 6 tháng ngày 28/10

Ngân hàng

Lãi suất (%/năm)

VPBank

6,30%

Sacombank

5,80%

Techcombank

5,55%

SHB

5,30%

HDBank

4,90%

MB

4,10%

ACB

4,00%

Gửi online: Sacombank niêm yết lãi suất 6,7%/năm

Với hình thức gửi tiết kiệm online, Sacombank đứng đầu bảng so sánh với mức lãi suất 6,7%/năm đối với nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng theo biểu lãi suất được cung cấp.

VPBank đứng thứ hai với lãi suất 6,6%/năm dành cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Techcombank áp dụng mức 6,05%/năm cho khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng.

SHB niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,7%/năm. Tại MB, khách hàng Mass sử dụng sản phẩm Tiền gửi số truyền thống, với số tiền dưới 1 tỷ đồng, được hưởng lãi suất 5,2%/năm.

HDBank áp dụng lãi suất 5%/năm cho tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng. Trong khi đó, ACB niêm yết mức 4,5%/năm đối với khách hàng gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Chênh lệch giữa lãi suất online cao nhất và thấp nhất trong nhóm là 2,2 điểm %/năm.

Bảng lãi suất tại online kỳ hạn 6 tháng ngày 28/10

Ngân hàng

Lãi suất (%/năm)

Sacombank

6,70%

VPBank

6,60%

Techcombank

6,05%

SHB

5,70%

MB

5,20%

HDBank

5,00%

ACB

4,50%

Nhìn chung, gửi online đang mang lại mức lãi suất cao hơn gửi tại quầy tại cả 7 ngân hàng trên. Sacombank và VPBank là hai ngân hàng có lãi suất nổi bật ở kỳ hạn 6 tháng, lần lượt dẫn đầu về lãi suất online và tại quầy.

Lãi suất ngày 28/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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