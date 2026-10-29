MB sắp lập thêm một ngân hàng 100% vốn, đặt tên “MB toàn cầu”

Ngày 29/10/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB) đã thông qua phương án thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên MB toàn cầu do MB sở hữu 100% vốn, hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, pháp nhân mới được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, tên tiếng Anh là MB Global One member limited liability Bank, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Quyết định lập ngân hàng con là bước tiếp theo trong quá trình MB hiện diện tại VIFC. Khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ra mắt ngày 11/2/2026 tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, MB đã đăng ký tham gia với vai trò thành viên sáng lập. Tại sự kiện này, có 5 ngân hàng trong nước tham gia gồm MB, TPBank, SHB, Nam A Bank và HDBank. Khi đó, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết năng lực công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái số là nền tảng để ngân hàng cam kết đóng góp thực chất vào sự vận hành của trung tâm.

Đến tháng 7, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV), đơn vị trong hệ sinh thái MB, khai trương trụ sở kinh doanh tại tòa nhà VIFC-HCMC, trở thành ngân hàng đầu tiên hiện diện tại trung tâm này. Cùng dịp, MB cam kết đồng hành với Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng các giải pháp tài chính thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động khoảng 2 tỷ USD cho các dự án.