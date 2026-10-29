Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MB sắp lập thêm một ngân hàng 100% vốn, đặt tên “MB toàn cầu”

| | Tài chính - ngân hàng

MB sắp lập thêm một ngân hàng 100% vốn, đặt tên “MB toàn cầu”

Ngân hàng này dự kiến có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Ngày 29/10/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB) đã thông qua phương án thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên MB toàn cầu do MB sở hữu 100% vốn, hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, pháp nhân mới được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, tên tiếng Anh là MB Global One member limited liability Bank, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Quyết định lập ngân hàng con là bước tiếp theo trong quá trình MB hiện diện tại VIFC. Khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ra mắt ngày 11/2/2026 tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, MB đã đăng ký tham gia với vai trò thành viên sáng lập. Tại sự kiện này, có 5 ngân hàng trong nước tham gia gồm MB, TPBank, SHB, Nam A Bank và HDBank. Khi đó, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết năng lực công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái số là nền tảng để ngân hàng cam kết đóng góp thực chất vào sự vận hành của trung tâm.

Đến tháng 7, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV), đơn vị trong hệ sinh thái MB, khai trương trụ sở kinh doanh tại tòa nhà VIFC-HCMC, trở thành ngân hàng đầu tiên hiện diện tại trung tâm này. Cùng dịp, MB cam kết đồng hành với Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng các giải pháp tài chính thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động khoảng 2 tỷ USD cho các dự án.

Lan Anh

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
MB, ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Vũ Văn Tiền: Mình luôn phấn đấu thành người tử tế nên không đi theo kiểu bùng nổ, cứ đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi để hợp tác với mọi người cho vui vẻ

Ông Vũ Văn Tiền: Mình luôn phấn đấu thành người tử tế nên không đi theo kiểu bùng nổ, cứ đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi để hợp tác với mọi người cho vui vẻ Nổi bật

Vietcombank, BIDV và VietinBank vào diện cơ cấu lại vốn nhà nước

Vietcombank, BIDV và VietinBank vào diện cơ cấu lại vốn nhà nước Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

19:20 , 29/10/2026
Dân phản ánh bán đất xong vẫn mang nợ thuế: Thuế TP.HCM thông tin

Dân phản ánh bán đất xong vẫn mang nợ thuế: Thuế TP.HCM thông tin

18:33 , 29/10/2026
Fed giữ nguyên lãi suất: Áp lực nào đối với Việt Nam?

Fed giữ nguyên lãi suất: Áp lực nào đối với Việt Nam?

18:11 , 29/10/2026
Phấn đấu có giao dịch đầu tiên tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong tháng 11/2026

Phấn đấu có giao dịch đầu tiên tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong tháng 11/2026

17:56 , 29/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên