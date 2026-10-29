Ông Vũ Văn Tiền: Mình luôn phấn đấu thành người tử tế nên không đi theo kiểu bùng nổ, cứ đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi để hợp tác với mọi người cho vui vẻ

Ngày 29/10, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Trong khuôn khổ sự kiện, ABBank trao tặng xe cho nhà trường, đồng thời triển khai các hoạt động tài trợ và hợp tác nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Là cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Vũ Văn Tiền cho biết ông rất vui khi trở lại trường. Ông nói lần trở lại này có ý nghĩa đặc biệt khi Tập đoàn Geleximco và ABBank được nhà trường dành riêng một buổi để tổ chức chương trình hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch ABBank, đã chia sẻ về hành trình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, quan niệm về vai trò của giáo dục, lý do lựa chọn tên gọi An Bình cho ngân hàng và mong muốn hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ học tập, cuộc sống.

01 Khởi nghiệp năm 1993 với ba người, đi qua 26 con dấu

Ông Vũ Văn Tiền nhắc đến hành trình khởi nghiệp của mình cách đây hơn ba thập kỷ. Tháng 5/1993, khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp, ông cho biết nhân sự ban đầu chỉ có ba người. "Ngay từ ngày đầu thành lập tập đoàn, vào tháng 5/1993, tôi chỉ có ba người: tôi, một lái xe và một nhân viên văn phòng", ông Tiền kể.

Xuất phát điểm khi ấy không có nhiều thuận lợi. Sau khi rời cơ quan nhà nước để bắt đầu công việc kinh doanh, ông gần như đi lên từ hai bàn tay trắng. Để thành lập doanh nghiệp, ông phải đi xin chữ ký, con dấu từ nhiều cơ quan, trải qua 26 con dấu và sáu bộ, ngành, địa phương mới hoàn tất thủ tục.

Từ trải nghiệm này, Chủ tịch ABBank cho rằng điều quan trọng đối với một tổ chức không chỉ là vốn hay công nghệ, mà trước hết là con người. Người đứng đầu cần có tư duy chiến lược, tầm nhìn và khát vọng; những người đồng hành cũng cần chia sẻ mục tiêu và cùng hành động.

"Vốn và công nghệ giữ vai trò phương tiện. Tôi nhắc lại: đó là phương tiện, chứ không phải tất cả. Vẫn phải là con người", ông nói.

Quan điểm này cũng là lý do ông nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong quá trình phát triển nguồn nhân lực. Theo ông, muốn có người làm được việc, trước hết phải có môi trường đào tạo tốt, có thầy cô và nền tảng kiến thức phù hợp.

02 "Học nhồi nhét thì không ổn"

Từ kinh nghiệm kinh doanh, ông Tiền cho rằng đào tạo không nên chỉ tập trung vào việc truyền đạt thật nhiều kiến thức, mà cần giúp người học biết vận dụng những gì đã học vào công việc.

Ông chia sẻ khi bước vào thực tế, sinh viên cần hiểu mình cần kiến thức gì và phải học những gì để giải quyết công việc. Nếu chỉ nhồi nhét quá nhiều kiến thức mà thiếu khả năng ứng dụng thì chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học – công nghệ, ông cho rằng doanh nghiệp và nhà trường cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công việc thực tế.

Với ông, sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp cần hướng đến những kết quả cụ thể, từ trao đổi chuyên môn, nghiên cứu đến tạo cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên. Ông mong muốn những người học sau khi rời ghế nhà trường có đủ kiến thức, năng lực và khả năng đóng góp cho xã hội.

03 Vì sao chọn tên An Bình cho ngân hàng?

Một trong những chia sẻ gần gũi của ông Vũ Văn Tiền tại sự kiện là câu chuyện về tên gọi An Bình.

Lý giải việc chọn tên ABBank, ông Tiền nêu ba lý do: ngân hàng có quy mô nhỏ, gắn với khu vực nông thôn, và cái tên An Bình phù hợp với mong muốn bình an trong cuộc đời ông. "Mình luôn phấn đấu thành người tử tế nên không đi theo kiểu bùng nổ, mạnh mẽ. Cứ đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi để hợp tác với mọi người cho vui vẻ", ông chia sẻ.

Theo ông, ABBank hướng tới mang lại giá trị thực chất cho khách hàng và cộng đồng thông qua các giải pháp tài chính phù hợp và trải nghiệm dịch vụ hằng ngày tốt hơn. Ông lấy ví dụ sinh viên cần vay vốn học tập, sau khi ra trường lập gia đình hay muốn mua xe đều cần đến ngân hàng. Nhân dịp này, ông tặng nhà trường một chiếc xe điện, giới thiệu đây là dòng xe "ngon, bổ, rẻ", mỗi tháng chỉ tốn chi phí tương đương một, hai lít xăng.

Ông cũng nhấn mạnh định hướng của ngân hàng là mang lại giá trị thực chất cho khách hàng và cộng đồng thông qua các giải pháp tài chính phù hợp, giúp trải nghiệm dịch vụ hằng ngày tốt hơn.

04 "Sinh viên đi học cần tiền, gia đình không có, cứ đến ngân hàng vay, sau này trả"

Từ quan điểm về việc đưa hoạt động ngân hàng đến gần hơn với nhu cầu thực tế, ông Vũ Văn Tiền nhắc trực tiếp đến sinh viên – nhóm khách hàng có thể cần hỗ trợ tài chính trong quá trình học tập và khi bắt đầu cuộc sống độc lập.

"Các cháu sinh viên đi học cần tiền, gia đình không có, cứ đến ngân hàng vay, sau này trả", ông Tiền nói.

Theo ông, sự hợp tác giữa ABBank và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ dừng ở việc tài trợ hay tổ chức các chương trình chung, mà còn có thể gắn với những nhu cầu cụ thể của người học. Ông cho biết Tổng giám đốc ABBank là người linh hoạt và có thể hỗ trợ sinh viên tiếp cận vốn vay.

Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu tài chính không chỉ xuất hiện trong thời gian đi học. Sau khi tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình và có con cái, người trẻ có thể tiếp tục cần đến các dịch vụ tài chính để đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống.

Bởi vậy, theo Chủ tịch ABBank, việc đồng hành với sinh viên cần được nhìn nhận trong mối liên hệ dài hạn hơn, từ quá trình học tập đến khi bước vào thị trường lao động và ổn định cuộc sống.





Kết thúc phần chia sẻ, ông Tiền bày tỏ mong muốn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục phối hợp với ABBank xây dựng các chương trình gắn với thực tiễn, tăng cường trao đổi chuyên môn và tạo điều kiện để sinh viên tham gia trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Ông cho rằng những người trẻ hôm nay sẽ là lực lượng kế tục sự nghiệp phát triển đất nước trong tương lai. Vì vậy, nhà trường và doanh nghiệp cần cùng tạo dựng môi trường để sinh viên phát triển năng lực, giữ sự trong sáng trong tư duy, phát huy sức sáng tạo và chuẩn bị tốt hành trang trước khi bước vào đời.