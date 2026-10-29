Chủ tịch VBOX Tô Thị Phương Thảo: Gần 30 năm theo đuổi mỹ thuật ứng dụng và hành trình hơn một thập kỷ đồng hành cùng BIDV

Từ tình yêu mỹ thuật đến hướng đi riêng trong ngành bao bì

Với chị Tô Thị Phương Thảo, một hộp quà không đơn thuần là lớp vỏ bên ngoài sản phẩm, mà còn là cách người tặng gửi gắm sự trân trọng, nơi những giá trị thẩm mỹ và văn hóa được thể hiện qua từng chi tiết. Quan niệm này cũng phản ánh hướng đi mà chị theo đuổi trong gần 30 năm gắn bó với lĩnh vực bao bì cao cấp.

Xuất phát từ nền tảng mỹ thuật công nghiệp, chị Thảo nhìn nhận sáng tạo không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm đẹp, mà cần được ứng dụng vào đời sống, đáp ứng nhu cầu thực tế và chinh phục người tiêu dùng.

"Làm ra một cái sản phẩm mà hàng triệu người chọn đấy thì mới là cái thành công", chị Thảo chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, chị lựa chọn gắn bó với ngành bao bì cao cấp, lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa công năng, thẩm mỹ và khả năng thấu hiểu người sử dụng. Những ngày đầu, VBOX chủ yếu sản xuất theo thiết kế do khách hàng cung cấp. Tuy nhiên, theo thời gian, chị nhận ra doanh nghiệp muốn tạo ra dấu ấn riêng thì không thể chỉ dừng lại ở khâu sản xuất.

VBOX từng bước tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển sản phẩm, từ nghiên cứu nhu cầu thị trường, lựa chọn chất liệu đến sáng tạo thiết kế và hoàn thiện thành phẩm. Với chị Thảo, một chiếc hộp quà đẹp không chỉ cần chỉn chu về hình thức mà còn phải phù hợp với văn hóa, thói quen và cảm xúc của người trao tặng.

Gần ba thập kỷ theo đuổi nghề, điều giữ chị Thảo tiếp tục gắn bó không chỉ là tình yêu với cái đẹp, mà còn là mong muốn nhìn thấy những ý tưởng của mình trở thành sản phẩm được đón nhận trong thực tế. Với chị, sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm được đến nhu cầu của con người và tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Những giá trị muốn trao truyền cho thế hệ tiếp nối

Với chị Tô Thị Phương Thảo, thành quả từ công việc không chỉ nằm ở sự nghiệp mà còn ở những điều chị có thể mang lại cho gia đình. Công việc giúp chị chăm lo cho các con, tạo điều kiện để các con được học tập và trưởng thành trong môi trường tốt hơn. Vì vậy, chị luôn nhắc các con biết trân trọng những gì mình đang có, nhớ về lý do bắt đầu và giữ vững tinh thần khi gặp khó khăn. Những giá trị ấy cũng là điều chị mong muốn trao lại cho thế hệ sau. Theo chị, tiếp nối một hành trình không chỉ là kế thừa thành quả, mà còn là giữ gìn niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng đối với những gì mình theo đuổi.

Không chỉ trong gia đình, tình yêu mỹ thuật cũng trở thành động lực để chị khởi xướng Trại sáng tác "Ước mơ mùa xuân" dành cho trẻ em vùng cao. Chương trình mang đến cho các em cơ hội thể hiện suy nghĩ và thế giới riêng thông qua hội họa, đồng thời chị cũng hỗ trợ các em trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng BIDV: Thêm góc nhìn cho các quyết định đầu tư

Trên hành trình phát triển của VBOX, chị Thảo luôn không ngừng đổi mới, đầu tư máy móc và nâng cao năng lực sản xuất. Khi muốn đưa thêm ý tưởng vào thực tế, nguồn vốn cũng trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Trong hành trình ấy, BIDV đã trở thành người đồng hành, tiếp sức để chị Tô Thị Phương Thảo từng bước hiện thực hóa các dự định của mình.

Với chị Thảo, giá trị của sự đồng hành không chỉ nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính, mà còn ở chất lượng dịch vụ và sự hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị phương án. Đây là yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp khi đứng trước những lựa chọn có ảnh hưởng đến hoạt động và định hướng phát triển dài hạn.

Ở chiều ngược lại, quan hệ hợp tác bền vững cũng đòi hỏi doanh nghiệp thực hiện các cam kết, cung cấp thông tin minh bạch và sử dụng vốn đúng mục đích. Sự tin cậy được xây dựng qua quá trình làm việc thực tế, trên cơ sở trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai bên.

Sau hơn một thập kỷ đồng hành, mối quan hệ giữa VBOX và BIDV cho thấy vai trò của đối tác tài chính trong quá trình doanh nghiệp cân nhắc và triển khai các kế hoạch kinh doanh. Đối với chị Thảo, đây là một phần trong hành trình chuyển hóa ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, đồng thời duy trì sự chủ động trong quản trị nguồn lực.

Từ tình yêu mỹ thuật đến hành trình phát triển VBOX và những hoạt động dành cho cộng đồng, chị Tô Thị Phương Thảo luôn hướng đến việc tạo ra những giá trị có ý nghĩa và lâu dài. Trên hành trình ấy, sự đồng hành của BIDV góp phần hỗ trợ chị trong các quyết định tài chính, để chị tiếp tục theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp và lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.