Vietcombank, BIDV và VietinBank vào diện cơ cấu lại vốn nhà nước

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, ba ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã chứng khoán: VCB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã chứng khoán: BID) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã chứng khoán: CTG) nằm trong danh sách thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước.

Quyết định được ban hành nhằm triển khai kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030, theo các hình thức được quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 và các quy định pháp luật liên quan.

Định hướng tỷ lệ sở hữu nhà nước tại ba ngân hàng đến năm 2030

Theo định hướng trong kế hoạch, tỷ lệ vốn nhà nước tại Vietcombank và BIDV được duy trì từ 65% trở lên. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VietinBank dự kiến được nâng lên 65% vào năm 2030.

Hiện, Nhà nước hiện nắm giữ khoảng 74,8% vốn tại Vietcombank và 76,73% vốn tại BIDV. Với định hướng duy trì tỷ lệ sở hữu từ 65% trở lên, tỷ lệ vốn nhà nước tại hai ngân hàng này có thể được điều chỉnh trong phạm vi phù hợp với kế hoạch và phương án thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với VietinBank, tỷ lệ vốn nhà nước hiện ở mức 64,46%. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 65%, tương ứng mức tăng khoảng 0,54 điểm phần trăm so với hiện tại.

Như vậy, định hướng cơ cấu lại vốn tại ba ngân hàng có sự khác biệt. Với Vietcombank và BIDV, trọng tâm là duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước ở mức tối thiểu 65%; còn VietinBank được định hướng tăng tỷ lệ sở hữu lên ngưỡng này.

Các tỷ lệ nêu trên là định hướng trong kế hoạch giai đoạn 2026-2030, không đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ ngay lập tức thực hiện bán vốn hoặc phát hành thêm cổ phiếu. Thời điểm, hình thức và phương án cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, quyết định theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước được giao tổ chức thực hiện

Theo Quyết định 2054/QĐ-TTg, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục được phê duyệt.

Hai cơ quan được chủ động lựa chọn thời điểm và hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hoàn thành kế hoạch trong giai đoạn 2026-2030.

Trường hợp không bảo đảm tỷ lệ theo khung định hướng hoặc không thể triển khai trong thời gian quy định, các cơ quan liên quan phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Hằng năm, trước ngày 31/1, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước về Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Trường hợp cần thiết điều chỉnh kế hoạch đã được phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh ba ngân hàng, danh sách doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước trong giai đoạn này còn có Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – mã HVN), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC – mã MVN) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR).

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ trong giai đoạn 2026-2030. Trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thuộc nhóm tiếp tục duy trì 100% vốn nhà nước đến năm 2030.