Một nhóm cổ đông sở hữu hơn 8,6% vốn tại VIB

Theo đó, Công ty Cổ phần Beston đã tách công ty và chuyển 85,73 triệu cổ phiếu VIB sang công ty được tách là Công ty Cổ phần Bellmont (mã số doanh nghiệp 0319721454). Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 22/10/2026.

Trước giao dịch, Beston sở hữu 157,98 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,641% vốn. Sau giao dịch, Beston còn 87,26 triệu cổ phiếu, tương đương 2,336%. Tính cùng người có liên quan, nhóm Beston nắm 236,86 triệu cổ phiếu, chiếm 6,341% vốn VIB.

Ở chiều ngược lại, Bellmont trước đó không sở hữu cổ phiếu VIB nào. Sau khi nhận 85,73 triệu cổ phiếu, doanh nghiệp này nắm 2,295% vốn ngân hàng. Cộng với người có liên quan, nhóm Bellmont sở hữu 235,34 triệu cổ phiếu, tương đương 6,3% vốn, qua đó trở thành nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu VIB.

Bà Nguyễn Thùy Nga là cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết, đồng thời là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của cả Beston và Bellmont. Hiện bà Nga nắm 3,386% vốn VIB. Những người có liên quan khác gồm ông Trương Hồng Hải (chồng bà Nga) nắm 0,523%, ông Nguyễn Mạnh Thắng (thành viên HĐQT) nắm 0,071% và bà Trịnh Hương Lan (vợ ông Thắng) nắm 0,025%. Tổng cộng, nhóm cá nhân này sở hữu 149,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,005% vốn VIB.

Như vậy, tính chung Beston, Bellmont cùng 4 cá nhân trên sở hữu hơn 322,59 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 8,64% vốn VIB.

Beston thành lập tháng 11/2020, ngành nghề chính là buôn bán thực phẩm, vốn điều lệ ban đầu 1.423 tỷ đồng. Đến tháng 3/2022, vốn điều lệ tăng lên 1.873 tỷ đồng. Trong số cổ đông sáng lập, bà Đinh Thị Thanh Ký là chị dâu Phó Chủ tịch VIB Đặng Văn Sơn và từng là cổ đông của ngân hàng này. Ngoài Beston, bà Nga còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Unicap, một cổ đông lớn khác của VIB.

Về kinh doanh, VIB báo lãi trước thuế gần 7.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 18%, trong khi chi phí hoạt động giảm 2%. Đến 30/9, tổng tài sản đạt gần 600.000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng hơn 411.000 tỷ đồng, cùng tăng 8% so với đầu năm. ROE đạt 16,2%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,29%.