Sovico đề xuất giải pháp đưa cơ hội hợp tác thành giao dịch thực chất tại VIFC-HCMC

Tại AEF 2026, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên, mở bước tiến mới trong kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án phát triển tại Việt Nam

"Hợp tác không chỉ dừng lại ở các tuyên bố hay cam kết, mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thiết thực, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể có thể đo lường", Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên toàn thể cấp cao AEF 2026, sáng 28/10 tại TP.HCM.

Thông điệp ấy đặt ra yêu cầu đưa các kết nối quốc tế thành nguồn lực phát triển. Với các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, Thủ tướng định hướng kết nối hiệu quả nguồn vốn xanh, nguồn lực tài chính toàn cầu với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao AEF 2026 sáng 28/10

Ngay tại AEF 2026, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức công bố 10 thành viên đầu tiên, cùng các kế hoạch đầu tư, huy động vốn và phát triển dịch vụ tài chính.

Theo thông tin công bố, tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của các thành viên đạt 33,63 triệu USD; quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD, góp phần cụ thể hóa những kết nối hợp tác thành nguồn lực phục vụ nền kinh tế.

Toàn cảnh phiên toàn thể cấp cao AEF 2026

Hoàn thiện cơ chế để nguồn lực sớm đi vào hoạt động

Sáng 28/10, đoàn lãnh đạo Sovico, Vietjet, HDBank và Vikki Digital Bank do Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo dẫn đầu tham dự phiên toàn thể cấp cao AEF 2026, cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chào Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Là thành viên sáng lập VIFC-HCMC, Sovico mong muốn cùng các đối tác đóng góp nguồn lực tài chính, hàng không, công nghệ và nhân lực cho quá trình phát triển Trung tâm.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC trở thành một trong 10 thành viên chính thức đầu tiên của VIFC-HCMC. Ông Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, đại diện công ty nhận quyết định công nhận tư cách thành viên dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo.

Đáng chú ý, Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái trung tâm tài chính. Kế hoạch này góp phần tạo nền tảng để các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai hoạt động, kết nối dịch vụ và phát triển các giao dịch tại VIFC-HCMC.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các thành viên VIFC-HCMC trong khuôn khổ chương trình AEF 2026

Chiều cùng ngày, ông Phạm Quốc Thanh đại diện Sovico và Sài Gòn Marina IFC tham dự, phát biểu tại phiên làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, với các thành viên VIFC-HCMC.

Các kiến nghị tập trung vào điều kiện tham gia và triển khai dịch vụ, hướng tới thu hút những tổ chức có năng lực, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động của Trung tâm. Trong đó, Sovico đề xuất cho phép ngân hàng thành viên thí điểm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư như tư vấn mua bán, sáp nhập (M&A) và tài chính tái cấu trúc doanh nghiệp, mở thêm khả năng kết nối vốn đầu tư.

Những đề xuất này cũng đặt trong tinh thần đối thoại mà Thủ tướng nêu tại diễn đàn: "Đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng. Đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể".

Tại phiên làm việc chiều 28/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, quy trình cấp phép và điều kiện vận hành, phấn đấu có giao dịch thực tế và ngân hàng thành viên trong tháng 11/2026. Định hướng này tạo thêm động lực để các kế hoạch huy động vốn, đầu tư và cung ứng dịch vụ sớm được triển khai.

Tài chính hàng không - từ lợi thế thực tiễn đến sức cạnh tranh riêng

Đề xuất phát triển tài chính hàng không được Sovico đặt trên nền tảng Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương đã được VIFC-HCMC và Vietjet công bố.

Theo đại diện tập đoàn, các giao dịch thuê, cho thuê, tài trợ tàu bay và dịch vụ liên quan mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn về Việt Nam. Để tăng sức cạnh tranh với những trung tâm hiện hữu như Ireland và Singapore, Sovico kiến nghị nghiên cứu miễn thuế nhà thầu đối với giao dịch thuê, tài trợ tàu bay; bảo đảm quyền của bên cho thuê theo Công ước Cape Town; đồng thời thử nghiệm mã hóa tài sản gắn với tàu bay, động cơ theo cơ chế sandbox có kiểm soát.

Hướng tiếp cận này gắn nguồn lực tài chính quốc tế với nhu cầu thực của ngành hàng không, đồng thời mở thêm không gian ứng dụng công nghệ và phát triển dịch vụ có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam.

Ông Phạm Quốc Thanh đại diện Sovico và Sài Gòn Marina IFC tham dự, phát biểu tại phiên làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với các thành viên VIFC-HCMC

"Sovico cùng các đơn vị liên quan sẵn sàng đồng hành với Chính phủ và Thành phố, góp sức để những cơ hội hôm nay trở thành các giao dịch và giá trị thực tại VIFC sớm nhất", ông Phạm Quốc Thanh chia sẻ.

Từ kế hoạch phát triển hạ tầng của Sài Gòn Marina IFC đến các kiến nghị hoàn thiện cơ chế và lựa chọn lĩnh vực có lợi thế, những đóng góp của Sovico hướng tới xây dựng sức cạnh tranh của VIFC-HCMC bằng khả năng triển khai thực tế. Khi nguồn lực được kết nối với điều kiện vận hành phù hợp, các cơ hội hợp tác sẽ có thêm cơ sở để trở thành dự án, dịch vụ và dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế.