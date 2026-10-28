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Agribank thông báo: Khách hàng chuyển tiền tới Techcombank, ACB, MSB và 9 ngân hàng khác cần lưu ý

| | Tài chính - ngân hàng

Agribank thông báo một số giao dịch chuyển khoản qua hệ thống NAPAS có thể tạm thời gián đoạn trong hai khung giờ từ 0h đến 0h50 ngày 29/10 và 4/11/2026, ảnh hưởng đến giao dịch chuyển tiền tới 12 ngân hàng và các khoản chuyển tiền từ ngân hàng khác đến Agribank.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo về việc gián đoạn một số dịch vụ thanh toán liên ngân hàng để phục vụ việc chuyển đổi hệ thống kỹ thuật của Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Theo thông báo, NAPAS sẽ chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm dữ liệu chính (DC) sang Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC). Việc chuyển đổi được thực hiện trong hai khung giờ, cụ thể từ 00h00 đến 00h50 ngày 29/10/2026 và từ 00h00 đến 00h50 ngày 4/11/2026.

Trong thời gian này, một số giao dịch trên các ứng dụng ngân hàng điện tử của Agribank có thể tạm thời không thực hiện được.

Cụ thể, đối với dịch vụ Agribank eBanking, các giao dịch đi qua hệ thống thanh toán NAPAS sẽ bị ảnh hưởng.

Trên ứng dụng Agribank Plus, các giao dịch chuyển tiền đến 12 ngân hàng cũng nằm trong phạm vi có thể gián đoạn, gồm: Citibank; Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank); Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank); Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Saigonbank); Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Không chỉ các giao dịch chuyển tiền đi, những giao dịch chuyển khoản từ ngân hàng khác đến Agribank thông qua hệ thống NAPAS cũng có thể không thực hiện được trong hai khung giờ nêu trên.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ hệ thống thanh toán của Agribank đều bị gián đoạn. Theo thông báo, hệ thống thanh toán song phương Realtime giữa Agribank với Vietcombank, BIDV, VietinBank và MB vẫn hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, hệ thống thanh toán song phương 24/7 với BIDV và VietinBank cùng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (LNH) cũng được duy trì hoạt động trong thời gian chuyển đổi.

Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch, đặc biệt với những khoản chuyển tiền cần xử lý trong khoảng thời gian từ 00h00 đến 00h50 ngày 29/10 và ngày 4/11, nhằm hạn chế những bất tiện có thể phát sinh.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng Agribank hoạt động 24/7 qua số điện thoại 1900 558818.

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Quang Hưng

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