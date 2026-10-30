Ngân hàng phát cảnh báo khẩn về mã độc tấn công điện thoại iPhone

Trong những ngày gần đây, nhiều ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đã liên tục phát đi cảnh báo tới khách hàng đang sử dụng điện thoại iPhone. Mối đe dọa này bắt nguồn từ việc các chuyên gia an ninh mạng phát hiện bộ công cụ tấn công tinh vi mang tên Coruna và DarkSword. Đáng chú ý, VietinBank đã cụ thể hóa nguy cơ khi chỉ ra sự bùng phát của P7 DarkSword – một biến thể mới cực kỳ nguy hiểm, có khả năng che giấu hành vi và để lại rất ít dấu vết trên thiết bị.

Theo phân tích từ các chuyên gia bảo mật, chuỗi mã độc này lợi dụng những lỗ hổng chưa được vá trong hệ điều hành iOS. Khi người dùng vô tình truy cập vào các website lạ, nhấp vào quảng cáo độc hại hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, mã độc sẽ lập tức xâm nhập vào thiết bị.

Sau khi cài đặt thành công, chúng bắt đầu thu thập thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập, mã xác thực giao dịch (OTP), mật khẩu ứng dụng ngân hàng số, cũng như toàn bộ dữ liệu cá nhân. Mối đe dọa này khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị bẻ khóa tài khoản và mất toàn bộ tiền trong tài khoản chỉ trong thời gian ngắn.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, các ngân hàng đưa ra hàng loạt khuyến cáo hành động cấp thiết nhằm giúp người dùng chủ động phòng vệ:

Nâng cấp ngay hệ điều hành: Đây được xem là "lá chắn" quan trọng nhất. Các chuyên gia khẳng định các biến thể mã độc như P7 DarkSword chỉ tấn công được các thiết bị chưa cập nhật bản vá bảo mật. Do đó, người dùng iPhone cần cập nhật iOS ngay lên phiên bản mới nhất.

Thắt chặt quản lý ứng dụng và liên kết: Chỉ tải phần mềm từ kho ứng dụng chính thức App Store. Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ nhận được qua tin nhắn, email hay mạng xã hội; không quét mã QR không rõ nguồn gốc để cài ứng dụng ngoài.

Kiểm soát quyền truy cập hệ thống: Tuyệt đối không cấp quyền truy cập màn hình, tính năng Trợ năng (Accessibility), quyền quản lý thiết bị hoặc cài đặt các tập tin hồ sơ cấu hình (Configuration Profiles) lạ.

Nguyên tắc bảo mật thông tin tối thượng: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu ngân hàng số hay thông tin thẻ cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả đối tượng tự xưng là cán bộ ngân hàng hay cơ quan công an.

Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại đã bị dính mã độc, ngân hàng hướng dẫn người dùng nhanh chóng sao lưu dữ liệu quan trọng và tiến hành khôi phục cài đặt gốc (Factory Reset) của máy (Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc đặt lại iPhone > Xóa tất cả nội dung và cài đặt).

Đồng thời, người dùng cần lập tức liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 24/7 của ngân hàng để yêu cầu khóa khẩn cấp ứng dụng ngân hàng số cùng toàn bộ thẻ thanh toán. Trong trường hợp ghi nhận thiệt hại tài chính, khách hàng phải nhanh chóng đến điểm giao dịch gần nhất để phối hợp xử lý và trình báo ngay cho cơ quan công an địa phương để phục vụ điều tra.