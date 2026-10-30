Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế giao dịch vốn cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Tại buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng với các thành viên và nhà đầu tư của VIFC-HCMC chiều 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu giải pháp chuyển tiếp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các giao dịch vốn khi Trung tâm chưa có ngân hàng thành viên.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà giải đáp các kiến nghị của nhà đầu tư tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Theo Phó Thống đốc, yêu cầu cấp thiết hiện nay là tạo thuận lợi cho dòng vốn, dòng tiền nhưng vẫn bảo đảm quản lý, giám sát chặt chẽ và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Trước những kiến nghị của nhà đầu tư về việc chưa thể triển khai giao dịch do vướng mắc trong mở tài khoản, đại diện NHNN cho biết đang xem xét cơ chế cho phép duy trì tài khoản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động trong nước trong giai đoạn chưa có ngân hàng thành viên tại Trung tâm.

Cơ chế dự kiến áp dụng tương tự như đối với các giao dịch vay nước ngoài, cho vay ra nước ngoài, cho vay đối với bên đi vay trong nước, đầu tư từ Trung tâm ra bên ngoài, đầu tư vào phần còn lại của Việt Nam và các giao dịch khác liên quan đến dòng vốn.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, các ngân hàng phục vụ giao dịch phải được giám sát chặt chẽ, có quy định nội bộ và khả năng phân tách, nhận diện rõ từng giao dịch, bảo đảm kiểm soát dòng tiền đúng quy định. NHNN dự kiến sẽ trình cấp có thẩm quyền để triển khai giải pháp này.

Bên cạnh cơ chế tài khoản và chuyển vốn, NHNN cũng đang nghiên cứu các kiến nghị liên quan đến điều kiện cấp phép, xếp hạng tín nhiệm, việc kiêm nhiệm chức danh quản lý, góp vốn và hạn mức cấp tín dụng. Đối với hạn mức cấp tín dụng, việc xem xét phải gắn với năng lực vốn, khả năng chịu rủi ro và bảo đảm sự công bằng giữa các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

“Trong trung tâm tài chính có các thành viên, ngân hàng thành viên… Hướng tới mục tiêu đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm xem xét cấp phép cho các ngân hàng trở thành thành viên của trung tâm tài chính”, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết.

Nhà đầu tư kiến nghị tháo gỡ điều kiện hoạt động ngân hàng

Theo các ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp hiện chưa có ngân hàng thành viên đang ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận, chuyển vốn và thanh toán của các nhà đầu tư. Một số doanh nghiệp kiến nghị được sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) tại ngân hàng ngoài Trung tâm trong giai đoạn chuyển tiếp để kịp hoàn tất giao dịch trong quý IV/2026.

Ông Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, cho biết là một trong những thành viên sáng lập VIFC-HCMC, Sovico mong muốn kết nối các nguồn lực tài chính, hàng không, công nghệ và nhân lực nhằm sớm hình thành những giao dịch thực chất tại Trung tâm.

Liên quan đến cơ chế hoạt động ngân hàng, ông Thanh kiến nghị xem xét điều chỉnh một số điều kiện tại Nghị định 329 của Chính phủ. Cụ thể, đối với quy định chủ sở hữu không bị xử phạt vi phạm hành chính trong 12 tháng, cần phân loại theo mức độ vi phạm, chỉ hạn chế đối với vi phạm ở khung phạt cao nhất và không áp dụng khi vi phạm đã được khắc phục.

Đối với nhân sự quản lý cấp cao, nhất là nhân sự nước ngoài, Sovico đề xuất áp dụng nguyên tắc đánh giá phù hợp và đủ năng lực, cho phép giải trình thay thế trong trường hợp thiếu một số văn bản xác nhận theo quy định.

Ông Thanh cũng kiến nghị cho phép ngân hàng thành viên thí điểm các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư như tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và tài chính tái cấu trúc doanh nghiệp. Qua đó mở rộng khả năng thu hút, kết nối các nguồn vốn đầu tư thông qua Trung tâm.

Trong lĩnh vực tài chính hàng không, Sovico đề xuất phát triển đây thành một trụ cột cạnh tranh của VIFC-HCMC, thu hút các giao dịch thuê, cho thuê và tài trợ tàu bay về Việt Nam. Doanh nghiệp kiến nghị nghiên cứu cơ chế miễn thuế nhà thầu đối với giao dịch thuê, tài trợ tàu bay; bảo đảm quyền của bên cho thuê theo Công ước Cape Town và thử nghiệm mã hóa tài sản là máy bay, động cơ theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, các sản phẩm tài chính có đặc điểm và mức độ rủi ro khác nhau nên cần được triển khai từng bước, lựa chọn những hoạt động đủ điều kiện thực hiện trước, song song với hoàn thiện năng lực quản lý và giám sát.

Bộ Tài chính đã tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời sẽ phối hợp với NHNN, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan phân nhóm vấn đề, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, thu hút nguồn vốn quốc tế thông qua Trung tâm cần gắn với các dự án khả thi trong nền kinh tế thực, đặc biệt là hạ tầng, năng lượng và logistics. Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với NHNN xem xét việc cấp phép cho một số ngân hàng thành viên trong thời gian tới.

Phấn đấu có giao dịch đầu tiên và ngân hàng thành viên trong tháng 11

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu VIFC-HCMC chuyển mạnh từ giai đoạn thiết lập tổ chức sang vận hành thực chất, từ thu hút thành viên sang phát triển thị trường và từ cam kết đầu tư sang giao dịch thực tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu có giao dịch đầu tiên và ngân hàng thành viên hoạt động trong tháng 11/2026. Cơ quan điều hành Trung tâm phải phối hợp với các thành viên lựa chọn những giao dịch khả thi, ưu tiên lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, logistics, quản lý tài sản và dịch vụ tài chính. Mỗi giao dịch cần xác định rõ đối tác, phương án vốn, điều kiện pháp lý, vướng mắc và trách nhiệm xử lý.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu phân loại theo thẩm quyền. Những vấn đề đã có cơ sở pháp lý phải xử lý ngay, nội dung cần hướng dẫn phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn thực hiện, trường hợp cần sửa đổi pháp luật phải có phương án cụ thể, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì giải quyết các vấn đề liên quan đến ngân hàng thành viên, tài khoản, ngoại hối, chuyển vốn và thanh toán. Ưu tiên xử lý sớm những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai giao dịch.

Bộ Tài chính chủ trì xử lý các vấn đề về quỹ đầu tư, quản lý tài sản, thị trường vốn và thuế. Đồng thời, phối hợp với NHNN, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát phương án sửa đổi, bổ sung các nghị định về Trung tâm Tài chính quốc tế, xác định rõ nội dung, thẩm quyền và lộ trình thực hiện.

UBND TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan điều hành, phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ và phối hợp tháo gỡ khó khăn. Các doanh nghiệp, định chế tài chính cần hoàn thiện hồ sơ, cụ thể hóa kiến nghị thành những giao dịch, dự án có tính khả thi.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu VIFC-HCMC và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng phát triển theo hướng bổ trợ lẫn nhau, tránh phân tán nguồn lực. Hiệu quả hoạt động phải được đánh giá thông qua giao dịch thực tế, lượng vốn quốc tế huy động và giải ngân, dịch vụ được cung cấp, hiệu quả xử lý thủ tục cũng như mức độ an toàn, minh bạch của thị trường, thay vì chỉ dựa trên số lượng giấy phép hay quy mô sự kiện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, mục tiêu sớm hình thành giao dịch trong tháng 11 phải đi đôi với việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấp phép, an toàn tài chính, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư. Các giao dịch đầu tiên cần hợp pháp, khả thi, có khả năng nhân rộng. Theo đó tạo dựng niềm tin thị trường trong giai đoạn đầu vận hành Trung tâm.