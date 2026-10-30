Ngân hàng có được từ chối yêu cầu rút tiền của khách hàng?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Về nguyên tắc, khách hàng có quyền rút tiền từ tài khoản thanh toán của mình theo quy định pháp luật và thỏa thuận với ngân hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, yêu cầu rút tiền có thể chưa được thực hiện nếu chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện giao dịch hoặc tài khoản đang thuộc diện bị hạn chế sử dụng theo quy định.

Những trường hợp nào yêu cầu rút tiền có thể chưa được thực hiện?

Trước hết, ngân hàng cần xác minh thông tin và quyền thực hiện giao dịch của người yêu cầu rút tiền. Nếu giấy tờ tùy thân không hợp lệ, thông tin không khớp với hồ sơ đã đăng ký hoặc khách hàng chưa hoàn tất các bước xác thực cần thiết, giao dịch có thể chưa được thực hiện cho đến khi những vấn đề này được làm rõ.

Bên cạnh đó, yêu cầu rút tiền có thể không được chấp nhận nếu số tiền đề nghị rút vượt quá số dư được phép sử dụng trong tài khoản.

Trường hợp tài khoản đang bị phong tỏa theo quy định pháp luật hoặc theo thỏa thuận hợp pháp giữa các bên, việc rút tiền có thể bị hạn chế trong phạm vi số tiền và thời gian phong tỏa.

Ngoài ra, ngân hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định về an toàn giao dịch và phòng, chống rửa tiền. Vì vậy, trong những trường hợp thuộc diện phải áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật, giao dịch có thể bị tạm dừng hoặc chưa được thực hiện.

Khách hàng cần làm gì khi chưa rút được tiền?

Khi yêu cầu rút tiền chưa được thực hiện, khách hàng nên trao đổi trực tiếp với ngân hàng để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn cách xử lý phù hợp.

Nếu vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân hoặc thủ tục xác thực, khách hàng có thể bổ sung giấy tờ, cập nhật thông tin hoặc hoàn tất các bước cần thiết theo hướng dẫn.

Trường hợp tài khoản bị hạn chế giao dịch, khách hàng có thể đề nghị ngân hàng giải thích lý do và hướng dẫn thủ tục xử lý trong phạm vi thông tin được phép cung cấp theo quy định.

Nếu cho rằng việc từ chối giao dịch chưa phù hợp, khách hàng có quyền gửi yêu cầu kiểm tra, khiếu nại đến ngân hàng để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Như vậy, khách hàng có quyền rút tiền hợp pháp từ tài khoản thanh toán, nhưng giao dịch cần đáp ứng các điều kiện theo quy định. Trong trường hợp yêu cầu rút tiền chưa được thực hiện, khách hàng nên chủ động liên hệ ngân hàng để làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.