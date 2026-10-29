Tài khoản Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Sacombank,... sẽ tự động trừ 2.000 - 6.000 đồng mỗi tháng trong trường hợp sau

Dưới đây là mức phí quản lý tài khoản thanh toán VND dành cho khách hàng cá nhân tại 6 ngân hàng, theo biểu phí công bố trên website của từng ngân hàng.

Ngân hàng Phí quản lý TK VND/tháng Điều kiện được miễn Vietcombank 2.000 đồng 01 tài khoản mặc định sử dụng VCB Digibank VietinBank 3.000 đồng (phí duy trì) Khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản không đăng ký ngân hàng điện tử BIDV 5.000 đồng (số dư dưới 2 triệu); 3.000 đồng (2 đến dưới 10 triệu) Số dư từ 10 triệu đồng; 01 tài khoản mặc định trên SmartBanking có giao dịch tài chính tháng trước; khách hàng Premier, Private Agribank Tối đa 5.000 đồng Số dư bình quân tháng trước trên 5 triệu đồng, áp dụng khi hệ thống công nghệ hoàn thiện Sacombank 6.000 đồng Số dư bình quân tháng trước từ 500.000 đồng; tài khoản mở trên Sacombank Pay Techcombank Miễn phí Không thu với tài khoản VND





Vietcombank

Theo biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi thanh toán áp dụng cho khách hàng cá nhân, hiệu lực từ ngày 6/7/2026, phí quản lý tài khoản thanh toán thường là 2.000 đồng/tháng với tài khoản VND và 0,2 USD/tháng với tài khoản USD. Vietcombank miễn phí cho 01 tài khoản thanh toán được chọn làm tài khoản mặc định sử dụng VCB Digibank. Tài khoản thanh toán chung chịu 10.000 đồng/tháng, tài khoản thanh toán không hoạt động chịu phí duy trì 10.000 đồng/tháng. Phí đóng tài khoản là 50.000 đồng nếu đóng trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở và miễn phí nếu đóng sau 12 tháng.

VietinBank

Biểu phí dịch vụ áp dụng cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và đơn vị chấp nhận thanh toán của VietinBank, hiệu lực từ ngày 1/10/2026, quy định phí duy trì 3.000 đồng/tài khoản/tháng đối với tài khoản thanh toán không đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử. Mức này áp dụng cho cả tài khoản VND, tài khoản ngoại tệ (quy đổi theo tỷ giá) và tài khoản thanh toán chung. Tài khoản ở trạng thái ngủ chịu phí 10.000 đồng/tháng. Phí đóng tài khoản theo yêu cầu khách hàng là 50.000 đồng/tài khoản.

Phí duy trì tài khoản thanh toán không đăng ký ngân hàng điện tử, hiệu lực từ 1/10/2026. Ảnh chụp màn hình website VietinBank

BIDV

Biểu phí dịch vụ quản lý tài khoản của BIDV, áp dụng từ ngày 10/5/2025, chia phí quản lý tài khoản thanh toán VND theo số dư: dưới 2 triệu đồng là 5.000 đồng/tài khoản/tháng, từ 2 triệu đến dưới 10 triệu đồng là 3.000 đồng, từ 10 triệu đồng trở lên được miễn. BIDV miễn phí quản lý cho 01 tài khoản thanh toán mặc định trên SmartBanking nếu ứng dụng có phát sinh giao dịch tài chính trong tháng liền trước. Khách hàng cao cấp hạng Premier, Premier Elite và Private được miễn phí. Tài khoản không hoạt động trong quý chịu 30.000 đồng/quý. Phí đóng tài khoản thanh toán theo yêu cầu là 50.000 đồng/tài khoản.

Phí quản lý tài khoản VND theo mức số dư. Ảnh chụp biểu phí BIDV

Agribank

Phụ lục biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân của Agribank quy định phí quản lý tài khoản VND tối đa 5.000 đồng/tháng. Tài khoản có số dư bình quân tháng trước liền kề trên 5 triệu đồng được miễn phí, kèm ghi chú việc miễn phí thực hiện khi hệ thống công nghệ thông tin hoàn thiện chương trình triển khai. Đóng tài khoản thanh toán VND trong vòng một năm kể từ ngày mở chịu phí 20.000 đồng.

Sacombank

Theo biểu phí của Sacombank, hiệu lực từ ngày 24/8/2026, phí quản lý tài khoản thanh toán là 6.000 đồng/tháng, miễn phí nếu số dư bình quân tháng trước từ 500.000 đồng. Với tài khoản ngoại tệ, phí là 1 USD/tháng nếu số dư bình quân tháng trước dưới 50 USD. Tài khoản thanh toán mở trên Sacombank Pay có phí quản lý 0 đồng. Từ tài khoản thanh toán thứ tư trở lên, phí là 100.000 đồng/tháng hoặc 5 USD/tháng.

Phí quản lý tài khoản thanh toán và điều kiện miễn phí. Ảnh chụp màn hình website Sacombank

Techcombank

Biểu phí dịch vụ tài khoản dành cho khách hàng thường của Techcombank từ ngày 21/4/2026, ngân hàng miễn phí quản lý đối với tài khoản tiền gửi thanh toán VND, kể cả tài khoản không hoạt động trên 6 tháng.