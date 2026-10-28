Tâm trạng của nhiều người 2026 mới bắt đầu mua vàng: Cần lưu tâm điều gì khi "nhập môn"?

Gần đây trong các hội nhóm quản lý tài chính, không ít người chia sẻ rằng đến 2026 mới bắt đầu mua những chỉ vàng đầu tiên. Kinh nghiệm chưa nhiều, giá vàng trong năm nay cũng lúc cao, lúc thấp nhưng bản thân họ lại chẳng mấy bận tâm. Cứ có tiền là mua vàng, mỗi lần mua đều thấy vui vì tài sản tích lũy đang dần tăng thêm.

“Gần đây, em mới có thói quen mua vàng nên cũng chưa được nhiều nếu so với những người đã tích lũy nhiều năm, nhưng em vẫn vui lắm. Cứ có tiền là em đi mua vàng, cũng không quan tâm giá tăng hay giảm lắm vì không mua thì cũng tiêu linh tinh hết mất” - Một người chia sẻ.

Bức ảnh số vàng đã mua được mà người này chia sẻ

Một người khác đồng tình: “Em cũng mới bắt đầu mua vàng từ tháng 2 năm nay nên mới được 1 ít. Thi thoảng lại lôi ra chụp ảnh ngắm nghía cho có thêm động lực”.

Thành quả tích lũy vàng từ tháng 2 đến giờ

Một người khác cũng góp vui: “Thay vì đợi dồn đủ tiền để mua 1 chỉ thì mình hay mua hạt đậu vàng kiểu vậy, mỗi hạt 2 phân vàng. Cứ vài ba hôm lại xem lại số dư tài khoản, nhắm thấy đủ là lại đi mua 1 hạt. Mua vàng nhỏ vậy nó cho mình động lực tiết kiệm để mua thêm ấy”.

Những hạt đậu vàng mà người này chia sẻ

Một người vừa trả hết nợ vay mua đất xây nhà cũng tiết lộ việc đầu tiên cô làm sau khi hết nợ chính là để dành tiền mua vàng hàng tháng: “Em năm nay 29 tuổi, mấy năm trước gánh nợ mua đất xây nhà nên chẳng dư đồng nào chứ đừng nói mua vàng. Đến năm nay hết nợ rồi mới bắt đầu góp nhặt lại, từ đầu năm đến giờ tích lũy được chừng này. Cứ tích tiểu thành đại thôi không tội gì phải nóng vội”.

Số vàng mà cô mua được từ đầu năm đến giờ

3 điều người mới mua vàng cần lưu tâm

1. Xác định rõ mục đích mua vàng

Trước khi mua vàng, bạn nên xác định rõ mình mua để tích lũy dài hạn, dành dụm cho một mục tiêu cụ thể hay đơn giản là muốn hình thành thói quen tiết kiệm. Mục đích khác nhau sẽ quyết định cách phân bổ số tiền và thời gian nắm giữ.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn tích lũy cho những kế hoạch trong vài năm tới, hãy cân nhắc khoản tiền nào có thể dành riêng cho vàng mà không ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, các khoản trả góp hoặc những dự định quan trọng khác. Việc xác định mục tiêu từ đầu cũng giúp bạn tránh chạy theo tâm lý đám đông.

2. Tính toán số tiền mua vàng dựa trên khả năng tài chính thực tế

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi mua vàng nói riêng và đầu tư nói chung là xác định mức ngân sách phù hợp với thu nhập, để duy trì thói quen tích lũy/đầu tư trong thời gian dài.

Ảnh minh họa Pinterest

Bạn nên ưu tiên dành tiền cho chi phí sinh hoạt, quỹ dự phòng và những nghĩa vụ tài chính đã có, sau đó mới cân nhắc phần tiền có thể dùng để mua vàng. Cách làm này giúp hình thành kỷ luật tài chính, đồng thời hạn chế tình trạng phải bán tài sản để xoay xở khi phát sinh việc đột xuất. Đặc biệt, không nên vay tiền hoặc sử dụng khoản tiền dành cho những mục tiêu ngắn hạn để mua vàng, bởi áp lực trả nợ và nhu cầu sử dụng tiền có thể khiến kế hoạch tích lũy bị đảo lộn.

3. Tìm hiểu kỹ loại vàng, hóa đơn và nơi mua bán trước khi giao dịch

Với người chưa có nhiều kinh nghiệm, lựa chọn nơi mua vàng và kiểm tra giấy tờ giao dịch là bước không nên bỏ qua. Trước khi thanh toán, bạn cần tìm hiểu rõ loại vàng mình định mua, hàm lượng vàng, trọng lượng, tiền công chế tác nếu có và các thông tin được ghi trên hóa đơn. Chẳng hạn, vàng trang sức và vàng dùng cho mục đích tích lũy có thể khác nhau về hàm lượng, chi phí gia công cũng như cách tính giá khi bán lại.