Công an sẽ điều tra những tài khoản ngân hàng thuộc trường hợp sau: Ai vi phạm có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, tài khoản ngân hàng trở thành phương tiện giao dịch thiết yếu trong đời sống. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn hoạt động thanh toán.





Thủ đoạn thường gặp là các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để đăng tin tuyển cộng tác viên, mời gọi mở tài khoản ngân hàng, cho thuê tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền hộ nhằm hưởng hoa hồng. Sau khi có được tài khoản, các đối tượng sử dụng để tiếp nhận, trung chuyển hoặc che giấu dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc xác minh, truy vết và điều tra tội phạm.



Đáng chú ý, một số người vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc ham lợi ích trước mắt đã cung cấp thông tin tài khoản, giao quyền sử dụng tài khoản cho người khác mà không lường hết hậu quả. Khi tài khoản bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vai trò và trách nhiệm liên quan. Việc cho rằng bản thân không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội không đồng nghĩa với việc đương nhiên được miễn trách nhiệm pháp lý.



Về quy định pháp luật, khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt nghiêm cấm hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán và mua, bán thông tin tài khoản thanh toán. Theo Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính. Mức phạt được quy định từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi liên quan từ 1 đến dưới 10 tài khoản và từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi liên quan từ 10 tài khoản trở lên, theo điều kiện áp dụng của nghị định.



Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định có liên quan của Bộ luật Hình sự, trong đó có các tội danh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các hành vi phạm tội khác nếu đủ yếu tố cấu thành.



Trước tình hình trên, lực lượng Công an chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản ngân hàng; tăng cường nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ những rủi ro và hậu quả pháp lý khi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản.



Cùng với đó, việc phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ quan chức năng và các tổ chức tín dụng trong trao đổi thông tin, xác minh giao dịch bất thường, truy vết dòng tiền có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Để tự bảo vệ mình, mỗi người dân cần thực hiện tốt các khuyến cáo sau:



Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng trái quy định.



Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập và dữ liệu bảo mật cho người khác; không giao thẻ ngân hàng hoặc phương tiện xác thực giao dịch cho người không có thẩm quyền.



Cảnh giác với lời mời nhận tiền, chuyển tiền hộ để hưởng hoa hồng, đặc biệt là những lời mời trên mạng xã hội không rõ nguồn gốc.



Chủ động liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an khi phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường hoặc nghi bị lợi dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.