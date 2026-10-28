Từ 1/11, những trường hợp sau có thể bị ngân hàng ngừng giao dịch nạp/chuyển tiền trên 10 triệu đồng

Từ ngày 1/11/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng TPBank và TPBank Biz đối với các thiết bị iPhone, iPad chạy hệ điều hành iOS thấp hơn phiên bản 16.7.

Theo thông báo của TPBank, việc điều chỉnh nhằm tăng cường an toàn giao dịch số, hạn chế nguy cơ lừa đảo công nghệ và bảo vệ tài sản của khách hàng.

Những giao dịch nào có thể bị gián đoạn?

Việc ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên các thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu về hệ điều hành sẽ ảnh hưởng đến một số giao dịch trên ứng dụng ngân hàng.

Cụ thể, khách hàng có thể không thực hiện được giao dịch chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc có tổng hạn mức trên 20 triệu đồng/ngày nếu giao dịch yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Ngoài ra, các giao dịch thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng/lần hoặc/ngày và những giao dịch tài chính khác thuộc diện yêu cầu xác thực khuôn mặt cũng có thể bị ảnh hưởng.

Không chỉ các giao dịch chuyển tiền, nạp tiền hay thanh toán, một số thao tác trên ứng dụng cũng có thể không thực hiện được. Những thao tác này bao gồm đăng nhập lần đầu, đăng nhập trên thiết bị khác hoặc nền tảng website, cấp lại hoặc đổi mật khẩu, thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email và các hoạt động khác cần xác thực khuôn mặt.

Khách hàng cần làm gì trước ngày 1/11?

Để tránh gián đoạn giao dịch, TPBank khuyến nghị khách hàng sử dụng iPhone, iPad kiểm tra phiên bản hệ điều hành hiện tại và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên.

Trường hợp thiết bị không hỗ trợ nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành đáp ứng yêu cầu, khách hàng nên chuyển sang sử dụng thiết bị khác tương thích.

Khách hàng có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) → Cài đặt chung (General) → Cập nhật phần mềm (Software Update) trên thiết bị.

TPBank đề nghị khách hàng hoàn tất việc cập nhật trước 0h ngày 1/11/2026 để bảo đảm quá trình giao dịch không bị gián đoạn.