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Tìm bị hại vụ chiếm đoạt thông tin thẻ ngân hàng để mua điện thoại ở Hà Nội

| | Smart Money

Công an TP Hà Nội đang tìm người bị hại trong vụ chiếm đoạt thông tin thẻ ngân hàng, liên kết với ví điện tử để thanh toán mua điện thoại qua máy POS tại cửa hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 4/10/2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng, thẻ thanh toán của người bị hại. Cụ thể, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ dịch vụ về thẻ; gửi đường link giả mạo ngân hàng, sàn thương mại điện tử để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ; chụp lén thông tin thẻ hoặc cài đặt thiết bị sao chép dữ liệu thẻ.

Sau khi chiếm đoạt được thông tin, các đối tượng liên kết thẻ tín dụng, thẻ thanh toán của người bị hại vào ví điện tử trên thiết bị di động của mình.

Tiếp đó, các đối tượng mang thiết bị di động đã tích hợp thông tin thẻ chiếm đoạt được đến các cửa hàng điện máy, cửa hàng di động để thanh toán mua điện thoại qua máy POS tại cửa hàng. Khi giao dịch được thực hiện, người bị hại nhận được thông báo từ ngân hàng về việc thẻ bị trừ tiền để thanh toán mua hàng tại cửa hàng điện máy, di động.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo tìm những người bị hại, người liên quan bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên. Người bị hại, người liên quan có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông qua Phòng Cảnh sát hình sự hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 094.444.5678 để phối hợp giải quyết.

Theo Thanh Hà

Báo Pháp luât

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