Truy tìm Nguyễn Hữu Kiên SN 1995 và Nguyễn Văn Sơn SN 1985: Ai biết thông tin trình báo ngay SĐT 0915.121.989

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an truy tìm Nguyễn Hữu Kiên (SN 1995, trú tại thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại thôn Lê Xá, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội). Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Hữu Kiên (SN 1995, trú tại thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại thôn Lê Xá, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội). Hai người này có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Sơn hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm 2 đối tượng trên.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Sơn ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT điều tra viên thụ lý: 0915.121.989), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.