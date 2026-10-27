Từ 5/10/2026, trẻ em từ đủ 4 tuổi có thể nhận trợ cấp 810.000 đồng/tháng: Điều kiện cụ thể ra sao?

Từ ngày 5/10/2026, trẻ em từ đủ 4 tuổi thuộc một số trường hợp đặc biệt có thể được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Câu 1: Nhóm đối tượng trẻ em nào từ đủ 4 tuổi được nhận trợ cấp 810.000 đồng/tháng?

A. Trẻ em thuộc diện gia đình nghèo hoặc hộ cận nghèo

B. Trẻ em sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn

C. Trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng ✔

D. Trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo hoặc bị khuyết tật bẩm sinh

Giải thích:

Đáp án đúng là: C. Trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng ✔

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, chính sách áp dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc nhóm không có nguồn nuôi dưỡng (như trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc cha mẹ đang trong trại giam/cơ sở cai nghiện). Mức trợ cấp này không áp dụng đại trà cho mọi trẻ em thuộc hộ nghèo hay trẻ ở vùng khó khăn.

Câu 2: Mức trợ cấp 810.000 đồng/tháng cho trẻ từ đủ 4 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được tính thế nào?

A. 540.000 x 1,0 = 540.000 đồng/tháng

B. 540.000 x 1,5 = 810.000 đồng/tháng ✔

C. 540.000 x 2,0 = 1.080.000 đồng/tháng

D. 540.000 x 2,5 = 1.350.000 đồng/tháng

Giải thích:

Đáp án đúng là: B. 540.000 x 1,5 = 810.000 đồng/tháng ✔

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội chung là 540.000 đồng/tháng. Điểm a khoản 1 Điều 6 quy định trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc diện không có nguồn nuôi dưỡng được áp dụng hệ số 1,5. Tổng mức trợ cấp được tính bằng 540.000 x 1,5 = 810.000 đồng/tháng.

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, trẻ em dưới 16 tuổi thuộc một số trường hợp không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Sự thay đổi mức trợ cấp xã hội hằng tháng khi trẻ thuộc diện trợ cấp tròn 4 tuổi là gì?

A. Mốc 4 tuổi là thời điểm điều chỉnh giảm hệ số trợ cấp hằng tháng ✔

B. Mốc 4 tuổi là thời điểm điều chỉnh tăng hệ số trợ cấp hằng tháng

C. Mốc 4 tuổi là thời điểm bắt đầu thuộc diện nhận trợ cấp hằng tháng

D. Mốc 4 tuổi là thời điểm tạm dừng chi trả trợ cấp hằng tháng

Giải thích:

Đáp án đúng là: A. Mốc 4 tuổi là thời điểm điều chỉnh giảm hệ số trợ cấp hằng tháng ✔

Đối với trẻ không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ dưới 4 tuổi được hưởng hệ số 2,5 (tương đương 1.350.000 đồng/tháng). Khi tròn 4 tuổi, hệ số điều chỉnh xuống 1,5 (tương đương 810.000 đồng/tháng). Mốc 4 tuổi là thời điểm điều chỉnh giảm hệ số trợ cấp, không phải độ tuổi bắt đầu được hưởng.

Câu 4: Trẻ đang hưởng trợ cấp khi đủ 16 tuổi tiếp tục đi học được xử lý ra sao?

A. Chấm dứt trợ cấp ngay khi vừa tròn 16 tuổi

B. Chỉ được kéo dài hỗ trợ tối đa thêm 12 tháng

C. Tạm dừng trợ cấp để làm lại thủ tục xét duyệt

D. Được tiếp tục nhận trợ cấp đến khi kết thúc việc học ✔

Giải thích:

Đáp án đúng là: D. Được tiếp tục nhận trợ cấp đến khi kết thúc việc học ✔

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, trường hợp trẻ không có nguồn nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp, khi đủ 16 tuổi nếu tiếp tục học phổ thông, học nghề hoặc đại học văn bằng thứ nhất liên tục thì tiếp tục được hưởng trợ cấp 810.000 đồng/tháng (hệ số 1,5) cho đến khi kết thúc việc học.

Câu 5: Đối tượng đang hưởng chính sách cũ được áp dụng mức trợ cấp mới từ thời điểm nào?

A. Ngày 1/1/2026

B. Ngày 1/7/2026 ✔

C. Ngày 5/10/2026

D. Ngày 1/1/2027

Giải thích:

Đáp án đúng là: B. Ngày 1/7/2026 ✔

Mặc dù Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2026, quy định chuyển tiếp tại Điều 32 nêu rõ các đối tượng đang hưởng chế độ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 176/2025/NĐ-CP được chuyển sang hưởng mức mới tương ứng từ ngày 1/7/2026.