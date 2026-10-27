Vụ cháy nhà ở Hải Phòng khiến bé 16 tháng tuổi tử vong: Tình hình sức khỏe 2 vợ chồng giờ ra sao?

Cả gia đình gặp nạn, hai vợ chồng tổn thương đa cơ quan

Ngày 18/10/2026, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà hai tầng ở Hải Phòng, nghi liên quan đến việc sạc xe điện ở tầng một. Vụ việc khiến 5 người gặp nạn, trong đó một bé gái 16 tháng tuổi tử vong.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người con gái cả không liên lạc được với bố mẹ nên đến nhà kiểm tra. Phát hiện khói đen bốc ra, người thân cùng hàng xóm và lực lượng cứu hỏa phá cửa vào trong. Tại hiện trường, một xe đạp điện và một xe máy đã bị cháy trụi.

Người cha 47 tuổi được phát hiện đang bò ở khu vực cầu thang. Người mẹ 45 tuổi nằm gần đầu cầu thang tầng hai, còn tỉnh nhưng không nói được, khó thở nhiều, miệng họng đầy muội than. Bé gái 16 tháng tuổi và một trẻ 3 tuổi trong tình trạng hôn mê, người con gái 15 tuổi vẫn có thể đi lại.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Bé gái 16 tháng tuổi không qua khỏi. Hai người còn lại tiếp tục được điều trị tại địa phương; riêng hai vợ chồng được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng. Cả hai vợ chồng suy giảm ý thức nghiêm trọng, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy, ho khạc và hút ống nội khí quản ra nhiều muội than.

BSNT. Nguyễn Quang Minh (Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, hai bệnh nhân được ghi nhận tổn thương não, bỏng đường hô hấp, viêm phổi, tổn thương cơ tim và tiêu cơ vân.

Ngày 26/10, người vợ đã tỉnh được rút ống nội khí quản. Người chồng cũng có những tiến triển tích cực, hút đờm qua ống nội khí quản vẫn còn nhiều muội than. (Ảnh: Nguyên Hà)

Đáng chú ý, kết quả nội soi phế quản ngày 21/10 cho thấy niêm mạc phế quản cả hai người bệnh xung huyết, nhiều muội than ở hai bên phổi. Riêng người chồng còn có dịch mủ đục tại các phế quản thùy dưới.

“Đây là những tổn thương nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và di chứng lâu dài. Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến tổn thương tại các cơ quan”, BSNT Nguyễn Quang Minh cho biết.

Ngày 26/10, người vợ đã tỉnh được rút ống nội khí quản. Người chồng cũng có những tiến triển tích cực, hút đờm qua ống nội khí quản vẫn còn nhiều muội than.

Khí CO là sát thủ vô hình trong các đám cháy

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai), khí CO (carbon monoxide) là chất khí cực độc, sinh ra khi các vật liệu chứa carbon cháy không hoàn toàn, đặc biệt trong môi trường thiếu oxy.

CO không màu, không mùi, không gây khó chịu khi hít phải nên rất khó nhận biết. Khi vào cơ thể, khí này gắn chặt với hemoglobin trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, đồng thời ức chế hô hấp tế bào, gây tổn thương trực tiếp não, tim và các cơ quan.

Nạn nhân khi tiếp xúc với không khí nhiễm độc khí CO ở mức nhẹ thì có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Tuy nhiên, khi biểu hiện ngộ độc nhẹ thì thường bị nhầm với các bệnh khác như cảm cúm, ngộ độc thức ăn,… Khi ngộ độc nặng thì cơ thể không kịp phản ứng, bị khí độc xâm nhập vào cơ thể rất nhanh, nhanh chóng rối loạn ý thức, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong trước khi kịp tìm cách thoát thân.

Đặc biệt, trong các vụ hỏa hoạn, người bị nạn không chỉ hít phải CO mà còn tiếp xúc với nhiều khí độc khác như xianua, các ô xít ni tơ, ô xít lưu huỳnh, các chất gây methemoblobin (gây độc với máu), hơi nóng và muội than, dẫn đến tổn thương đường hô hấp, phổi và nhiều cơ quan.

Cấp cứu ngộ độc CO không chỉ là cứu sống người bệnh trước mắt mà còn phải chủ động phát hiện, điều trị tổn thương cơ quan và làm tối đa các biện pháp có thể có ích để hạn chế những di chứng lâu dài. (Ảnh: Nguyên Hà)

Nguy hiểm ở chỗ, nạn nhân có thể không có vết bỏng bên ngoài nhưng não, tim, phổi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay cả khi được cứu khỏi đám cháy, nguy cơ biến chứng và di chứng vẫn còn.

"Theo các nghiên cứu khoa học, có tới khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả những trường hợp ban đầu nhẹ, có thể gặp các biến chứng thần kinh, tâm thần về sau như suy giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức, vận động, sa sút trí tuệ hoặc hội chứng Parkinson. Cấp cứu ngộ độc CO không chỉ là cứu sống người bệnh trước mắt mà còn phải chủ động phát hiện, điều trị tổn thương cơ quan và làm tối đa các biện pháp có thể có ích để hạn chế những di chứng lâu dài", TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.

Nhà ống, sạc xe điện trong nhà: Nguy cơ không thể chủ quan

Tại nhiều gia đình, tầng một vừa là nơi để xe, sạc xe điện, vừa là lối ra vào chính. Khi cháy xảy ra ở khu vực này, khói nóng và khí độc có thể nhanh chóng lan lên các tầng qua cầu thang, giếng trời, trong khi lối thoát bên dưới bị chặn.

Nếu đám cháy xảy ra lúc mọi người đang ngủ, nạn nhân có thể hít phải khí độc, mất ý thức trước khi kịp phát hiện nguy hiểm. Trong nhiều vụ cháy, khói độc có thể gây tử vong ngay cả khi ngọn lửa chưa lan tới vị trí nạn nhân.

Để phòng ngừa những thảm kịch tương tự, người dân cần đặc biệt lưu ý:

- Không sạc xe điện qua đêm khi đang ngủ hoặc không có người giám sát. Sử dụng pin, bộ sạc đúng tiêu chuẩn, không dùng thiết bị hư hỏng, không rõ nguồn gốc.

- Không bố trí nơi sạc xe trên lối thoát nạn, gần vật liệu dễ cháy hoặc sát khu vực ngủ nghỉ; cần có giải pháp ngăn cháy phù hợp. Tốt nhất nên sạc ở khu vực ngoài trời và không có nguy cơ gây cháy lan rộng.

- Trang bị thiết bị báo cháy sớm, bình chữa cháy và lối thoát hiểm dự phòng, nhất là tại nhà ống, nhà nhiều tầng.

- Khi xảy ra cháy, nhanh chóng báo động, gọi 114, tìm đường thoát an toàn; không cố đi xuyên qua khu vực khói dày đặc.

- Người hít phải khói cháy cần được thăm khám y tế kịp thời, kể cả khi còn tỉnh táo, không có vết bỏng hoặc chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt.

Vụ cháy tại Hải Phòng là lời cảnh báo đau xót về hiểm họa khói độc trong những ngôi nhà kín và nguy cơ cháy nổ từ pin lithium. Chủ động phòng cháy, bố trí khu vực sạc xe an toàn và bảo đảm lối thoát nạn chính là cách bảo vệ tính mạng của bản thân và những người thân yêu.

Nguyên Hà