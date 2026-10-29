Lời khuyên cho người đang gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng

Tuy nhiên, khi đã “khóa” tiền trong một năm, điều quan trọng không chỉ là nhìn vào con số lãi suất tại thời điểm mở sổ. Cách chia tiền, lựa chọn hình thức nhận lãi, xử lý khi cần rút trước hạn và kế hoạch sau ngày đáo hạn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của khoản tiết kiệm.

Không nên dồn toàn bộ tiền vào một sổ 12 tháng

Một trong những sai lầm phổ biến là có bao nhiêu tiền nhàn rỗi cũng gửi hết vào một sổ kỳ hạn 12 tháng. Cách này đơn giản, dễ quản lý nhưng lại làm giảm tính linh hoạt. Nếu giữa kỳ phát sinh nhu cầu lớn như sửa nhà, chữa bệnh, đóng học phí hoặc cần vốn làm ăn, người gửi có thể buộc phải rút tiền trước hạn.

Trong nhiều trường hợp, phần tiền rút trước thời hạn sẽ không còn được hưởng mức lãi suất của kỳ hạn 12 tháng như ban đầu mà áp dụng mức thấp hơn theo quy định và chính sách của ngân hàng. Vì vậy, với số tiền tương đối lớn, người gửi có thể chia thành 2-4 sổ có giá trị khác nhau thay vì chỉ mở một sổ duy nhất.

Ví dụ, nếu có 400 triệu đồng, thay vì gửi một sổ 400 triệu đồng trong 12 tháng, có thể chia thành 4 sổ, mỗi sổ 100 triệu đồng. Khi cần 100 triệu đồng đột xuất, người gửi chỉ phải xử lý một sổ, ba sổ còn lại vẫn tiếp tục hưởng lãi theo kế hoạch. Đây là cách đơn giản để vừa duy trì lợi suất, vừa giữ được một phần thanh khoản.

Đừng chỉ nhìn vào lãi suất tại ngày mở sổ

Khi chọn kỳ hạn 12 tháng, nhiều người thường so sánh ngân hàng nào trả lãi cao nhất rồi gửi tiền ngay. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất nhỏ chưa chắc tạo ra khác biệt quá lớn về số tiền thực nhận, đặc biệt với khoản tiền gửi không quá lớn.

Người gửi nên xem đồng thời nhiều yếu tố như uy tín của tổ chức tín dụng, điều kiện gửi tiền, khả năng tất toán trước hạn, phương thức nhận lãi, quy định tái tục khi đáo hạn và mức độ thuận tiện khi giao dịch.

Quan trọng hơn, kỳ hạn 12 tháng đồng nghĩa với việc người gửi phải chấp nhận giữ tiền trong thời gian tương đối dài. Nếu chỉ vì mức lãi suất cao hơn một chút mà khóa toàn bộ khoản tiền dự phòng trong một năm, lợi ích thu được chưa chắc bù được sự bất tiện khi cần tiền gấp.

Nên kiểm tra kỹ hình thức nhận lãi

Tiền gửi 12 tháng thường có nhiều phương án nhận lãi như nhận cuối kỳ, nhận định kỳ hoặc các hình thức khác tùy ngân hàng. Với người không cần dòng tiền hàng tháng, nhận lãi cuối kỳ thường là phương án đơn giản và dễ quản lý.

Ngược lại, người đã nghỉ hưu hoặc muốn có thêm dòng tiền chi tiêu đều đặn có thể quan tâm đến phương án nhận lãi định kỳ. Dù lựa chọn cách nào, người gửi cũng nên hỏi rõ số tiền thực nhận thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất niêm yết.

Đặc biệt, không nên mặc định rằng hai sản phẩm cùng ghi kỳ hạn 12 tháng và mức lãi suất tương đương sẽ đem lại số tiền cuối cùng giống nhau. Cách tính lãi, thời điểm trả lãi và điều kiện đi kèm có thể khác nhau.

Đừng quên ngày đáo hạn

Một khoản tiết kiệm 12 tháng có thể bị “bỏ quên” nếu người gửi không theo dõi ngày đáo hạn. Khi đó, tùy thỏa thuận ban đầu, ngân hàng có thể tự động tái tục cả gốc và lãi, tái tục phần gốc hoặc chuyển tiền sang tài khoản thanh toán.

Vấn đề nằm ở chỗ mức lãi suất tại thời điểm tái tục có thể không còn hấp dẫn như trước, trong khi người gửi hoàn toàn có thể lựa chọn kỳ hạn khác phù hợp hơn.

Vì vậy, trước ngày đáo hạn khoảng một đến hai tuần, nên kiểm tra lại mặt bằng lãi suất và nhu cầu sử dụng tiền trong 6-12 tháng tiếp theo. Nếu sắp có kế hoạch mua nhà, đổi xe, sửa nhà hoặc cần một khoản vốn lớn, việc tiếp tục gửi toàn bộ tiền trong 12 tháng có thể không còn phù hợp.

Người gửi 12 tháng vẫn cần một khoản tiền dự phòng bên ngoài

Điều quan trọng nhất trước khi gửi kỳ hạn dài là phải tách riêng quỹ dự phòng. Khoản tiền này nên đủ để xử lý những chi phí bất ngờ mà không cần động đến sổ tiết kiệm đang gửi.

Nhiều người tính toán rất kỹ để tối đa hóa lãi suất nhưng lại để gần như toàn bộ tiền mặt vào tiền gửi dài hạn. Khi gặp việc đột xuất, họ phải phá kế hoạch tiết kiệm giữa chừng. Như vậy, khoản lãi kỳ vọng ban đầu có thể giảm đáng kể.

Với người có thu nhập ổn định, quỹ dự phòng thường có thể được xây dựng dựa trên một số tháng chi phí thiết yếu của gia đình. Người có thu nhập không ổn định, làm nghề tự do hoặc đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên giữ biên an toàn cao hơn.

Có thể áp dụng cách chia nhiều kỳ hạn

Nếu vẫn thích kỳ hạn 12 tháng nhưng lo ngại tiền bị khóa quá lâu, người gửi có thể áp dụng cách chia tiền thành nhiều sổ và mở ở các thời điểm khác nhau. Chẳng hạn, thay vì gửi toàn bộ tiền cùng một ngày, có thể chia thành nhiều phần và lần lượt gửi theo từng tháng hoặc từng quý.

Sau một thời gian, các sổ sẽ đáo hạn luân phiên. Người gửi vừa duy trì được phần lớn tiền ở kỳ hạn dài, vừa thường xuyên có một khoản đến hạn để sử dụng hoặc tái đầu tư. Cách làm này đặc biệt phù hợp với người coi tiết kiệm ngân hàng là kênh tích lũy chính.

Gửi tiết kiệm 12 tháng không phải lựa chọn “gửi rồi quên”. Một khoản tiết kiệm hiệu quả cần cân bằng ba yếu tố: lãi suất, thanh khoản và kế hoạch sử dụng tiền. Thay vì cố tìm mức lãi cao nhất bằng mọi giá, người gửi nên tập trung vào việc chia tiền hợp lý, giữ quỹ dự phòng, hiểu rõ điều kiện rút trước hạn và chủ động kiểm tra khi sổ sắp đáo hạn. Với tiền tiết kiệm, đôi khi khả năng chủ động sử dụng tiền còn quan trọng không kém vài phần lãi suất chênh lệch.