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Agribank có thông báo tới người chuyển tiền vào các tài khoản Techcombank, ACB, LPBank, MSB,... trong khung giờ này

| | Smart Money

Agribank có thông báo tới người chuyển tiền vào các tài khoản Techcombank, ACB, LPBank, MSB,... trong khung giờ này

Các giao dịch có thể bị gián đoạn trong khoảng thời gian này.

Agribank cho biết một số giao dịch chuyển tiền qua hệ thống NAPAS trên các ứng dụng ngân hàng số của nhà băng này có thể tạm thời gián đoạn trong hai khung giờ ngày 29/10 và 4/11/2026, do NAPAS thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

Theo thông báo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC). Quá trình này có thể ảnh hưởng đến một số dịch vụ thanh toán của Agribank.

Cụ thể, thời gian gián đoạn dự kiến diễn ra trong hai đợt: từ 0h00 đến 0h50 ngày 29/10/2026 và từ 0h00 đến 0h50 ngày 4/11/2026.

Về phạm vi ảnh hưởng, trên kênh eBanking, các giao dịch đi qua hệ thống thanh toán NAPAS có thể tạm thời không thực hiện được. Đối với ứng dụng Agribank Plus, các giao dịch chuyển tiền đến một số ngân hàng thông qua NAPAS cũng có thể bị gián đoạn.

Danh sách các ngân hàng bị ảnh hưởng gồm: Citibank, Techcombank, MSB, BVBank, ACB, Eximbank, ABBank, Woori Bank Việt Nam, Sacombank, HDBank, VIB và LPBank.

Ngoài các giao dịch chuyển tiền đi, giao dịch chuyển khoản đến Agribank từ các ngân hàng khác thông qua hệ thống NAPAS cũng có thể không thực hiện được trong khoảng thời gian trên.

Tuy nhiên, Agribank cho biết một số hệ thống thanh toán khác vẫn hoạt động bình thường trong thời gian chuyển đổi. Cụ thể, hệ thống thanh toán song phương Realtime giữa Agribank với Vietcombank, BIDV, VietinBank và MB; hệ thống thanh toán song phương 24/7 với BIDV, VietinBank và hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (LNH) không nằm trong phạm vi gián đoạn được thông báo.

Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch, tránh thực hiện các giao dịch qua NAPAS trong những khung giờ nêu trên để hạn chế ảnh hưởng. Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng Agribank qua hotline 1900 558818 (24/7) hoặc gửi email đến địa chỉ cskh@agribank.com.vn.

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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