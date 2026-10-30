Phí chuyển tiền tại quầy VietinBank mới nhất năm 2026

VietinBank áp dụng biểu phí hợp nhất cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và đơn vị chấp nhận thanh toán từ ngày 22/4/2026. Với chuyển tiền VND trong nước tại quầy, ba yếu tố quyết định mức phí là người nhận có tài khoản cùng hệ thống hay không, khách hàng giao dịch ở chi nhánh nào và tiền chuyển đi được trích từ tài khoản hay nộp bằng tiền mặt.

Chuyển trong hệ thống VietinBank

Khi trích tài khoản để chuyển cho người nhận cũng có tài khoản VietinBank, khách hàng không mất phí nếu làm thủ tục tại chi nhánh quản lý tài khoản. Nếu giao dịch ở chi nhánh khác, phí là 0,01% số tiền chuyển, tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng. Mức này không áp dụng cho chuyển khoản giữa hai tài khoản cùng mã khách hàng (CIF).

Trường hợp nộp tiền mặt để chuyển vào tài khoản trong hệ thống, giao dịch tại chi nhánh quản lý tài khoản cũng được miễn phí, còn tại chi nhánh khác là 0,03%, tối thiểu 20.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng. Quy định này áp dụng khi nộp trước giờ VietinBank nộp tiền cho Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn. Nộp sau giờ này, khoản dưới 1 tỷ đồng tính phí như trên, từ 1 tỷ đồng trở lên theo thỏa thuận.

Phí chuyển tiền VND tại quầy trong hệ thống, hiệu lực từ 22/4/2026

Nếu người nhận lấy tiền mặt thay vì nhận vào tài khoản, phí tăng lên: 0,03% (tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng) khi trích tài khoản và 0,05% (tối thiểu 20.000 đồng, tối đa 2 triệu đồng) khi nộp tiền mặt để chuyển.

Chuyển sang ngân hàng khác

Phí chuyển tiền VND ra ngoài hệ thống tại quầy là 0,03% trên tổng số tiền chuyển đi, tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng, áp dụng cho cả trích tài khoản và nộp tiền mặt. Khi nộp tiền mặt để chuyển, khách hàng trả thêm phí kiểm đếm 0,02%, tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng.

Biểu phí còn có một dòng riêng cho trường hợp chuyển ra ngoài hệ thống từ số tiền mặt đã nộp vào tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc, với mức 0,04%, tối thiểu 9.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng.

Phí chuyển tiền VND sang ngân hàng khác và phí kiểm đếm

Tính thử vài trường hợp

Chuyển 50 triệu đồng từ tài khoản sang ngân hàng khác tại quầy, phí là 50 triệu × 0,03% = 15.000 đồng. Chuyển 20 triệu đồng cho người nhận cùng hệ thống nhưng làm thủ tục ở chi nhánh khác, 0,01% chỉ là 2.000 đồng nên khách hàng trả mức tối thiểu 10.000 đồng.

Nộp 200 triệu đồng tiền mặt để chuyển sang ngân hàng khác, khách hàng chịu phí chuyển tiền 60.000 đồng (0,03%) và phí kiểm đếm 40.000 đồng (0,02%), tổng cộng 100.000 đồng. Với khoản 5 tỷ đồng trích từ tài khoản chuyển ra ngoài hệ thống, 0,03% tương đương 1,5 triệu đồng nhưng phí bị giới hạn ở mức tối đa 1 triệu đồng.

Tất cả các mức trên chưa gồm VAT. Ngoài ra, nếu cần điều chỉnh hoặc tra soát lệnh chuyển tiền VND trong nước, khách hàng trả 20.000 đồng mỗi lần. Người nhận rút tiền mặt từ khoản tiền chuyển đến từ ngân hàng khác cũng có thể chịu phí kiểm đếm 0,03%, tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng.