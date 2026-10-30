Từ tháng 11, ngân hàng sẽ chính thức ngừng mọi giao dịch rút/chuyển tiền online đối với trường hợp sau

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ chính thức dừng cung cấp dịch vụ SHB Online dành cho khách hàng cá nhân từ tháng 11/2026. Khách hàng được khuyến nghị chuyển sang giao dịch trên ứng dụng SHB SAHA.

Theo thông báo của SHB, từ tháng 11/2026, ngân hàng sẽ ngừng cung cấp SHB Online – kênh giao dịch ngân hàng điện tử trên website dành cho khách hàng cá nhân. Sau thời điểm này, khách hàng có nhu cầu thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử sẽ sử dụng ứng dụng SHB SAHA trên điện thoại di động.

Trước đó, từ ngày 21/10/2026, SHB đã dừng tiếp nhận đăng ký mới dịch vụ SHB Online. Khách hàng có nhu cầu đăng ký dịch vụ ngân hàng số được hướng dẫn sử dụng ứng dụng SHB SAHA hoặc đến các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ.

Đối với những khách hàng đang sử dụng SHB Online, ngân hàng khuyến nghị chủ động chuyển đổi sang ứng dụng SHB SAHA để không gián đoạn nhu cầu giao dịch sau khi kênh trực tuyến trên website ngừng hoạt động. Khách hàng có thể đến điểm giao dịch SHB gần nhất để được hướng dẫn chuyển đổi.

SHB lưu ý, đối với nhu cầu thực hiện giao dịch chuyển khoản theo lô, khách hàng cần liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ hotline 24/7 của ngân hàng theo số *6688.

Theo SHB, việc dừng cung cấp SHB Online nằm trong lộ trình chuyển đổi sang mô hình giao dịch số tập trung trên ứng dụng SHB SAHA. Ngân hàng định hướng phát triển nền tảng số đồng bộ, tích hợp các tiện ích trên cùng một ứng dụng nhằm tối ưu trải nghiệm và nâng cao sự thuận tiện cho khách hàng.

Như vậy, từ tháng 11/2026, khách hàng cá nhân của SHB sẽ không còn thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử thông qua SHB Online trên website mà cần chuyển sang sử dụng ứng dụng SHB SAHA hoặc liên hệ các điểm giao dịch của ngân hàng khi cần hỗ trợ.